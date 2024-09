Basisscholieren bonden een taartje aan een ballon en nu is-ie zoek in de ruimte

Afgelopen maandag beval de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een bijeenkomst van de National Space Council in het Witte Huis dat het Pentagon en het Ministerie van Defensie een ruimteleger moeten oprichten. “De essentie van het Amerikaanse karakter is om nieuwe horizonnen te verkennen en nieuwe grenzen te bedwingen,” zei hij. “Maar ons lot, voorbij de aarde, is niet alleen een kwestie van nationale identiteit, maar ook een kwestie van nationale veiligheid.”



Het kan eigenlijk geen toeval zijn dat eerder die dag een groep Britse schoolkinderen een pasteitje naar de ruimte hadden gelanceerd. De scholieren van S. Anselm’s Preparatory School in Derbyshire in Engeland bevestigden het taartje aan een weerballon en lieten ‘m los, in de hoop dat hij uiteindelijk meer dan 35 kilometer boven het aardoppervlak zou zweven.

Het pasteitje, met een boterachtige korst, een eier- en amandelcrèmevulling en een jamtopping, kwam letterlijk in de stratosfeer terecht: hij bereikte een hoogte van 16 kilometer toen de scholieren het contact verloren. Sindsdien hebben ze niets meer van het dessert gehoord.

“Vorig jaar lanceerden we als voorbereiding op dit experiment ook een weerballon, die op een strand in de buurt van Skegness werd gevonden door stel,” zei decaan Liz Scott tegen de BBC. “Zij gebruikten de contactgegevens op de ballon om ons te laten weten waar hij was geland. We hopen dat hetzelfde opnieuw zal gebeuren.”

Dit is niet Engelands eerste poging tot onbemande dessertruimtevaart. In december van 2016 werkte een taartenbakker in Wigan samen met een groep wetenschappers om een pie gevuld met vlees en aardappelen de ruimte in te schieten. “Het is een monumentale dag voor Wigan, nu we een pie de ruimte in lanceren,” vertelde een van de organisatoren van het evenement toen aan Wigan Today. “Ik ben blij dat alles soepel verliep. Ik kan niet wachten om de pie en de foto’s weer terug te krijgen en te zien wat er daarboven gebeurde. Ik vraag me af of hij buitenaardse wezens zal tegenkomen.”

Die taart zweefde 46 kilometer boven zeeniveau, vlak bij de bovengrens van de stratosfeer. (De soort van officiële grens van de ruimte begint bij de Kármánlijn, 100 kilometer boven zeeniveau.) Daar bleef-ie twee uur, voordat hij weer ter aarde stortte en 61 kilometer verderop landde.

Scott en haar scholieren hopen dat hun pasteitje uiteindelijk wordt gevonden. We zeggen niet dat-ie misschien onderschept is door Trumps ruimteleger, maar we zeggen ook niet dat dat niet is gebeurd.

