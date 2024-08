Bekijk onze docu over een losgeslagen DIY-monteur die Tesla-wrakken tot leven wekt

In een autosloperij in Massachusetts laat youtuber ‘Rich Rebuilds’ een startkabel lopen van kapotte Tesla Model S naar een deepcycle-batterij.

“Misschien horen we wat klikjes,” zegt hij, terwijl hij er nog een band oplegt. “Misschien wat gezoem. De auto kan ontploffen. Ik weet het niet.”

Hij beschrijft zichzelf als de “Dokter Frankenstein van de Tesla’s,” en dit is de modus operandi van Rich Benoit. Op YouTube beschrijft hij hoe hij langzamerhand steeds handiger is geworden in het herstellen van deze auto’s, en dat ging gepaard met overstromingen, branden en explosies.

In een nieuwe Motherboard-documentaire laat Benoit ons zien waar hij werkt.

Afbeelding: Xavier Aaronson

Benoit begon te sleutelen toen hij op zoek was naar een Tesla-modelletje voor zichzelf. “80.000 piek, is veel te duur. Ik kwam een goedkope tegen op internet die volgens de eigenaren in een overstroming had gestaan. Hoe moeilijk kan het zijn, dacht ik. Gooi ‘m in een zak met rijst.”

Hij kocht uiteindelijk nog een oude Tesla voor de losse onderdelen, en smolt de twee samen. Dit ongelooflijke proces heeft hij vastgelegd in een reeks YouTube-video’s.

Zijn motivatie is niet alleen een goedkopere Tesla – het “recht om te repareren” is even belangrijk. Dat is een filosofie die zegt dat fabrikanten niet het recht hebben om repareren onmogelijk te maken. Benoit is een van de meest inspirerende voorvechters van deze beweging. Overdag werkt hij ook nog als IT’er en naar eigen zeggen heeft hij een ambivalente houding tegenover Tesla. Hij vindt de auto’s prachtig. Maar het bedrijf wil te veel controle uitoefenen over de manier waarop gebruikers de auto’s gebruiken en herstellen. In 2016 verbood het bedrijf een voormalig werknemer in Denenmarken nog om een eigen Tesla-garage te openen.

“Als je rondrijdt, zie je garages die alleen Saabs of Volvo’s repareren,” zegt Rich. “Dit soort plekken zijn ontzettend belangrijk. Deze kleine familiebedrijven die bepaalde auto’s goed kennen en ze repareren tegen een fatsoenlijke prijs, zodat de fabrikant geen monopolie op reparaties kan krijgen, zijn echt belangrijk.”

Sinds de reparatie van zijn eerste Tesla – hij is op dit moment bezig met zijn tweede – is Rich een belangrijke figuur in de Tesla-reparatiecommunitie geworden. Hij runt een Facebook-groep voor mensen die onderdelen willen verkopen of ruilen, en heeft enthousiastelingen van de VS tot Noorwegen geholpen.

Rich droomt ervan om een onafhankelijke Tesla-garage te openen, maar hij maakt zich wel zorgen over de juridische gevolgen.

Een woordvoerder van Tesla weigert in te gaan op de inhoud van de documentaire. Maar Tesla meldt wel dat ze de geborgen auto’s tegen betaling kunnen inspecteren om te zien welke reparaties er nodig zijn. De woordvoerder voegt daar nog aan toe dat reparaties door ongeschoolde monteurs gevaarlijk kunnen zijn voor de monteur zelf en voor andere weggebruikers, maar dat klanten vrij zijn om met hun auto te doen wat ze willen – dus ook repareren.

Op de sloperij monteert Rich een batterij in zijn Tesla-wrak. Elektronica begint te knarsen en hij joelt van opwinding als de karakteristieke deurhendels naar buiten komen. “Hoe is het mogelijk!” zegt hij. “De deurhendels komen gewoon naar buiten. Jezus. O, mijn god.” Er blijkt nog leven in de auto te zitten.

