The Mighty Breaks houden net zoveel van zoete harmonieën als van rauwe gitaren

The Mighty Breaks bestaat uit vijf vrienden, die 1) allemaal een instrument kunnen spelen, 2) allemaal kunnen zingen en 3) allemaal uit Den Haag komen. Dat zorgt voor mierzoete harmonieën die soms een beetje aan the Beatles doen denken, hoewel de rauwe gitaren meer weg hebben van The Jesus and Mary Chain, die volgens de band een grote inspiratiebron zijn. In hun nieuwe video voor Faking Chasing, die hierboven bij ons in première gaat, hoor je hoe goed dat eigenlijk uitpakt. De jongens komen in de herfst met een debuutalbum op Mink Records, maar tot die tijd kan je nog even vooruit met de EP die ze vorig jaar uitbrachten.

