The Next Web zet nieuwe tech in om start-ups met investeerders te matchen

Deze week vindt een van de grootste tech-conferenties ter wereld plaats in Amsterdam. Iedereen die naar The Next Web (TNW) in het Westerpark is geweest, voelt de enormiteit van de tech-industrie. Er lopen tech-supersterren rond waar iedereen een stukje van wil. En tussen de tenten, doorloopjes en biertafels vindt een permanente paringsdans tussen start-ups en investeerders plaats.

Het Nederlandse TNW is in iets meer dan 10 jaar een van de grootste tech-sites op Aarde geworden. Dat succes is veelbesproken, ook door ons, maar dat de conferentie, die morgen en overmorgen plaatsvindt, zich inmiddels ook tot de belangrijkste ter wereld kan rekenen is behoorlijk bijzonder.

Vooral omdat de organisator Wytze de Haan nog superjong is. Toen hij in 2011 begon was hij net afgestudeerd. Nu heeft hij in een paar jaar tijd een klein festival omgebouwd tot een internationaal tech-bacchanaal, waar tienduizenden mensen op af komen. Ik vroeg hem hoe.

