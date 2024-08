God bestaat tóch: The Opposites komen weer bij elkaar

De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel vragen gesteld over The Opposites. Bijvoorbeeld: waar de fuck is Willem eigenlijk? Of: waarom staan er eigenlijk geen jonge artiesten op, om de gapende leegte op te vullen die zij hebben achtergelaten? Maar de vraag der vragen was natuurlijk: komen ze ooit weer bij elkaar? Jarenlang was het antwoord op die vraag: kleine kans. Twan zat in de bossen van Heiloo en vertelde ons dat het hoog tijd was om The Opposites los te laten, en Willem ging rond diezelfde tijd door een diep dal waar uiteindelijk het album Man In Nood uit ontsproot. Hetzelfde album waarop hij rapt dat ze een show voor een ton konden doen, maar dat nalieten. Een ton! Honderdduizend euro’s! Als je dat laat liggen heb je écht geen zin meer om op te treden.



Maar dat is alweer een tijd geleden. Inmiddels, na meerdere soloprojecten, staan de neuzen op dit moment in elk geval enigszins dezelfde kant op. En dat wordt gevierd op de best mogelijke manier: met een show op Appelsap. Volgens de organisatie zelf is het voorlopig de eerste en laatste keer dat dit gaat gebeuren, maar laat het in elk geval het startschot zijn voor een hele hoop nieuwe gebeden aan de hiphopgoden voor een kleine reünietour en heel misschien een nieuw album. Als dat niet te veel gevraagd is.



Kaartjes voor het spektakel zijn nog verkrijgbaar.

