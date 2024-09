Bekijk dit filmpje van een opa die Stormzy covers speelt op straat

Straatmuzikanten zijn traditioneel gezien niet per se cool. Ze doen dingen zoals Wonderwall coveren met een ukulele, of jagen verbasterde versies van Jimi Hendrix-liedjes uit een viool. In de meeste gevallen zijn straatmuzikanten geen Londense gepensioneerden die bars spitten afkomstig uit de grootste grimehits van onze tijd.

Giseren werd deze oudere heer in Carnaby Street in Londen gespot met een kleine versterker waarmee hij Stormzy’s Shut Up coverde op de oerdegelijke beat die we zo goed kennen. Dus als je je grootvader nog nooit “Oi rudeboy” door een microfoon hebt horen roepen, dan heb je nu een idee van hoe dat eruit zou zien. Het is misschien zelfs nog beter dan die keer dat Stormzy een optreden deed buiten het Engelse Noisey kantoor en een meisje zo luid mee schreeuwde dat hij haar de microfoon moest geven. Kijk het filmpje hieronder.

Update:

Onze vrienden bij Noisey UK hebben ondertussen een grondig onderzoek naar de grime-grootvader uitgevoerd, en achterhaalden via een kledingverkoopster de complete setlist van de man:

Skepta – That’s Not Me

Stormzy – Shut Up

50 Cent – In Da Club

Ook schijnt dat de opa werd gefilmd werd door twee professionele cameramannen. Weg mysterie. Waarschijnlijk duikt het materiaal op in een of ander branded content-filmpje dat binnenkort je tijdlijn op Facebook vervuild. Het was ook te mooi om waar te zijn.