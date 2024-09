THUMP Mix: DJ Earl

Is een footwork-dj op een festival voor hedendaagse kunst voor de hand liggend? Wel als het om TodaysArt en DJ Earl gaat. DJ Earl is een van de grote talenten van Teklife, het label dat telkens weer de meest vooruitstrevende footwork-releases uitbrengt. Op zijn onlangs verschenen album Open Your Eyes weerklinkt een niet te stoppen drang naar innovatie, en een verfrissende blik op het genre. “Ik wilde elke mogelijkheid binnen de Chicago footwork verkennen,” mailde Earl me. En dat is wat hij deed, met hulp van dj Manny en dj Taye, en ook de superexperimentele producer Oneohtrix Point Never. Het resultaat is passend krankzinnig in de vele kronkelwegen die hij bewandelt, van jazz tot flammende funk en synth-psychedelica.

DJ Earl volgt Hieroglyphic Being op en maakte de laatste THUMP Mix, die net zo onverbiddelijk is als het album dat hij net heeft uitgebracht. De mix begint met elke track van het album om te laten zien hoe goed ze ook in het wild (en je koptelefoon) werken. Daarna slaat de mix om in een zinderende sprint van acid naar grime, jazz, baltimore club en drumpartijen van een dweilorkest.

Beluister de mix hieronder en lees daaronder ons interview met de producer.

THUMP: Op welke wijze moeten we van de mix genieten?

DJ EarI: Dat is nogal een strikvraag. Ik wil dat iedereen van de mix geniet en daarbij zijn eigen belevenis heeft.

Wat is de perfecte setting?

Ergens waar het relaxt is, met speakers die een goede bas hebben.

Denk je dat er zoiets als synesthesie bestaat, en zo ja, welke kleur is deze mix?

Ik denk dat synesthesie echt is. De mix bestaat uit elke kleursoort. Volgens mij begint hij met groen en eindigt het met donker rood.

Heeft de mix een specifiek concept?

Niet echt, eigenlijk. Probeer gewoon open te staan voor alle stijlen van Chicago footwork. Voor mijn album werkte ik vanuit dezelfde gedachte. Ik speelde in een band tijdens de basis- en middelbare schooltijd en in orkesten, jazz bands en dweilorkesten. Op oudere leeftijd raakte ik geïnspireerd door footwork. Toen kwam ik tot inzicht dat footwork een nogal breed geluid heeft.

Heb je een favoriet moment tijdens de mix?

Ja, dat is met name de overgang in de mix van de track All INN feat. Suzi Analogue op de track Hollowgram die ik gemaakt heb. Ik maakte hem toen ik bij goede vrienden en producers MoonDocter en FreshtilDef’s in San Antonia was. We waren wakker van zes uur ’s avonds tot zes in de ochtend. Het was de eerste keer dat ik met tegelijkertijd een Moog Sub 37 en een MPC werkte.

Check DJ Earl tijdens TodaysArt 22 – 25 september