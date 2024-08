Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een hulpsinterklaas

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Sjoerd Boswijk (31) is in het dagelijks leven assistent filiaalmanager bij een winkel voor kantoorartikelen, maar in december trekt hij zijn tabbert uit de kast om bij gezinnen en bedrijven langs te gaan als hulpsinterklaas. Samen met twee vrienden runt hij het bedrijf www.hulpsinterklaas.com. Ze begonnen toen één van de jongens in 2004 een fictief bedrijfje moest opzetten voor zijn studie bedrijfseconomie, en voor een sinterklaascentrale koos. Sjoerd had al vaker voor de lol Sint gespeeld op school, en daarom besloot zijn vriend hem erbij te vragen. Later sloot ook een derde vriend aan.

Videos by VICE

Tijdens zijn eerste huisbezoek was Sjoerd zeventien en had hij nog een babyface. Hij schminkte en borstelde zijn wenkbrauwen met witte schmink, had een baard van watten die vijftig euro kostte en z’n mijter stelde niet meer voor dan twee stukken karton met rode stof.

De afgelopen jaren zijn ze enorm gegroeid. Ze nemen hun werk serieus, maar daarnaast staat lol centraal binnen de vriendengroep. Ik sprak Sjoerd over de leuke en minder leuke dingen die je meemaakt als jonge Sinterklaas, zoals verwende kinderen, dronken studentes en het tegenkomen van oude bekenden.

VICE: Hoi Sjoerd, kan iedereen hulpsinterklaas worden, of moet je bepaalde skills hebben?

Sjoerd: Nee, het is niet zo makkelijk als het misschien lijkt. Ik heb op de theateracademie gezeten, net als de andere Sint in ons bedrijf. Als hulpsint moet je een bepaald overwicht uitstralen. Dat is best moeilijk, want aan de andere kant moet je natuurlijk ook niet gemeen worden. Je hebt verschillende soorten ‘Klazen’. Je hebt de lieve – dat zijn vaak de wat oudere Sinterklazen – en bijvoorbeeld de ondeugende, grappige Sint. Die laatste rol ligt mij wel. Je hebt vaak van die bijdehante ooms die leuk proberen te doen tijdens een huisbezoek. Als je daar ad rem op reageert, zijn ze zo klaar. En zo niet, dan neem ik die oom op schoot, dan houdt-ie uiteindelijk wel zijn mond. Het belangrijkste is dat Sinterklaas de baas is in ieder huis.

Hulpsinterklaas zijn is ook gewoon keihard werken. We nemen ons werk serieus en willen kwaliteit leveren. Als ik om kwart over acht op een basisschool moet zijn, zit ik om half zeven al in de make-up. Op een drukke dag doe ik ongeveer zestien huisbezoeken. Dan ben ik om acht uur ‘s avonds thuis en eet ik de hele dag niks. Dat is namelijk niet te doen met die baard. Ik drink door een rietje en prop er soms één of twee pepernoten in, maar meer dan dat is het niet.

Hoe onthoud je de namen van al die kinderen die je op een dag ziet?

Niet. Ouders verwachten soms dat ik de namen van hun kinderen wel ken na vijf jaar langs te komen, maar je moet je voorstellen dat ik soms vijftig kinderen per dag zie. Ik begroet ze dus gewoon altijd met “hallo lieverds,” of zoiets. Ik heb een groot boek waar alle informatie instaat die ik nodig heb over de kinderen. De ouders hebben dat van tevoren op onze website ingevoerd. Ik print aan het begin van de dag alles uit en plak die printjes in mijn boek. Er zijn Klazen die alle namen van die kinderen uit hun hoofd leren in de auto, maar ik flikker dat boek gewoon op de achterbank en zie het ter plekke wel.

Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt op een huisbezoek?

Toen ik een jaar of 23 was, ben ik een keer langs geweest bij een gezin waarvan de ouders net gescheiden waren. Ze hadden besloten om 5 december nog wel met het hele gezin te vieren, maar de spanning in dat huis was echt niet chill. Op een gegeven moment ging de moeder bij me op schoot zitten en begon ze me stiekem te strelen over mijn benen, op mijn borst en door mijn haar – niet normaal. Ze was duidelijk aan het flirten en haar ex aan het uitlokken. Toen ik wegging propte die moeder een briefje met haar telefoonnummer in mijn hand. Laten we zeggen dat de Sint daar later nog een aantal keer op volwassen huisbezoek is geweest.

Is het heel anders om bij bedrijven langs te gaan dan bij mensen thuis?

Bedrijfsbezoeken zijn heel leuk, maar slopend. Er zijn soms meer dan vijftig kinderen aanwezig die allemaal binnen het uur op schoot moeten. Als de eerste dan geweest is, moet hij dus wachten op die overige 49. De pieten hebben het dan helemaal zwaar, want die zijn de hele middag bezig met het vermaken van die kids.

Weet je wat pas echt lachen is? Bedrijfsbezoeken zonder kinderen. We worden ieder jaar geboekt door een webhostingbedrijf in Amsterdam-Zuid. Daar zetten we iedere verdieping op zijn kop. Op dat kantoor hebben ze ook NERF-pistolen – vraag me niet waarom. Daarmee schieten we altijd de programmeurs voor hun kop. Het is echt een chaos daar.

Hoe ga je om met verwende kinderen?

Daar kan ik me enorm aan ergeren. Toen we tien jaar bestonden, hadden we een jubileumactie waarbij we gratis cadeaus uitdeelden aan gezinnen die geen geld hadden om Sinterklaas te vieren. We kwamen thuis bij een jonge moeder die met haar kind in een studentenflat woonde. De vader had de vrouw verlaten toen ze zwanger was. Het jongetje had alleen een paar viltstiften om mee te kleuren, verder niks. Hij kreeg van ons een voetbal van één euro, van de Action. Hij was ontzettend blij en zijn moeder had tranen in haar ogen. Dat was prachtig. Daarna gingen we naar een gezin in een villawijk. Dat kind kreeg een Playstation van zijn ouders. Het eerste wat-ie tegen mij zei was: “Krijg ik er ook nog een spelletje bij, Sinterklaas?” Ik had zin om hem een schop onder z’n kont te verkopen, zeker gezien het contrast met wat ik eerder die dag had meegemaakt.

Is het nog wel leuk om hulpsinterklaas te zijn, met alle discussie rond het feest?

Zeker. Als ik het niet meer leuk zou vinden, was ik al gestopt. Het kost me echt veel tijd namelijk. Wat die discussie betreft, daar proberen wij zo neutraal mogelijk in te staan. We merken dat er de afgelopen jaren meer vraag is naar roetveegpieten, vooral in Amsterdam. Maar als er voor een huisbezoek zwarte pieten worden gevraagd, doen wij dat ook nog. Wie betaalt, bepaalt. Als je het mij vraagt, gaat die discussie nergens over. De magie van Sinterklaas is het belangrijkst. Zolang de goedheiligman komt met een aantal leuke pietfiguren, maakt het die kinderen geen reet uit welke kleur ze zijn. Sommigen mensen zien Zwarte Piet als cultuur of nostalgie, maar ik zou zeggen: laat dat los. Tijden veranderen.

Ben je weleens door de mand gevallen en herkend als Sjoerd?

Eigenlijk niet. Sterker nog: ik ben meerdere keren geboekt door mensen die ik ken, die niet wisten dat ze mij boekten. Zo kom ik al zeven jaar thuis bij mijn economiedocent van vroeger. Die weet inmiddels dat ik het ben, maar de eerste keer heb ik me kapot gelachen. Bij meneer Smit – zo heet hij – moest je altijd nablijven óf een moorkop voor hem meenemen als je je huiswerk niet af had. Toen we zijn naam zagen staan in onze boekingen, besloten we dat gebakje voor hem mee te nemen. Hij stond versteld toen hij het ongevraagd kreeg en vroeg aan mij: “Sinterklaas, kan het zijn dat ik één van uw pieten les heb gegeven?” Daarop antwoordde ik: “Nou meneer Smit, niet alleen mijn pieten.” Ik trok mijn baard af en lachte: “Dag meneer Smit, hoe gaat-ie?”

Studentenhuizen huren ook weleens een hulpsinterklaas in. Is dat leuk, of vermoeiend?

Ja, dat is heel leuk, maar je moet voorzichtig zijn. Studentenhuizen zijn vaak heel smerig en je moet beseffen dat de kleding die ik draag honderden euro’s kost.

Ik ben een keer geboekt voor een studentenfeestje in een meidenhuis. Dat bleken de populairste meiden van mijn middelbare school te zijn. Ook zij hebben mij – en mijn pieten – de hele avond niet herkend. Ik heb daar nog een fotoboekje van. Op die foto’s zitten ze lachend op mijn schoot of staan ze met hun billen naar achteren, terwijl Piet met zijn hand richting hun achterwerk gaat. Dat soort avonden zijn hartstikke grappig, je hebt gewoon lol met leeftijdsgenoten. In studentenhuizen wordt bij een sinterklaasbezoek vaak alcohol gedronken, maar wij drinken zelf geen druppel tijdens werktijd.

Hoe is de concurrentie met andere hulpsinterklazen?

Dat valt dat reuze mee, er is geen harde concurrentiestrijd ofzo. Ik ken een paar andere centrales, en daar zijn we helemaal cool mee. Als ik bijvoorbeeld een bepaalde klant moet afslaan vanwege tijdgebrek, stuur ik die klanten altijd door naar anderen.

Word je eigenlijk rijk van hulpsinterklaas zijn?

Voor een bedrijfsbezoek vang je soms twee- tot driehonderd euro per uur. Verder wil ik niet te diep ingaan op wat we verdienen, maar je kan er niet van leven hoor. We doen het echt omdat we het leuk vinden en het sinterklaasfeest een prachtige traditie vinden.