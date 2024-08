Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een mannelijke stripper

Als je denkt aan mannelijke strippers ­– en wie denkt er nou niet regelmatig aan mannelijke strippers? – zie je waarschijnlijk een horde geile Chippendales voor je, of Channing Tatum die in Magic Mike te pas en te onpas zijn brede torso toont. De realiteit is misschien besmeerd met een iets minder dikke laag Hollywood, maar toch is strippen niet het meest alledaagse beroep.



De 26-jarige Coen Aerts uit Amsterdam trekt als bijbaantje zijn kleren uit voor geld. Hij heeft voor zijn stripacts zelfs een eigen bedrijf opgezet, Le Directeur Entertainment. Omdat we best wat vragen hadden over hoe het is om je naakte lijf op een podium aan wildvreemden te laten zien, legden we hem onze tien prangendste vragen voor.

Vice: Ha Coen! Hoe word je stripper?

Coen: Ik was al een tijdje bezig met het performen bij een soort rariteitencircus, de mensen om me heen wisten dus wel dat ik van een beetje gekkigheid hou. Toen een vriendin vroeg of ik wilde strippen voor een vrijgezellenfeest van een vriendin van haar, besloot ik om het te doen omdat het me een hele lijpe ervaring leek, waar ik bovendien makkelijk geld mee kon verdienen.

Ik liet mijn moeder een Karl Kani broek waar ik op uitgekeken was zo aanpassen dat ik hem in een keer uit kon trekken en kocht in een euroshop in Antwerpen een Mister Slave-pakje, compleet met een leren petje en een zonnebril met spiegelglazen.

Ik dacht na over hoe ik all the way kon gaan zonder dat het heel plat zou worden. Ik kon me voorstellen dat niet iedereen zat te wachten op een helikopter. Ik deed een sok om mijn piemel en ballen en bond dat vast met een draadje. Mijn plan was om iemand uit het publiek het uiteinde van dat draadje te overhandigen, waarna mijn sok, terwijl ik al dansend naar de uitgang liep langzaam naar beneden zou schuiven. De show ging best goed, het publiek, wat bestond uit een hoop verveeld uitziende, oude mannen en slechts een handjevol vrouwen, werkte op die paar joelende vrouwen na alleen niet echt mee.

Daarna heb ik het er heel lang bij laten zitten, totdat ik een dure schoenenwinkel in Amsterdam in gesprek raakte met de man achter de toonbank. Ik vertelde dat ik weleens danste bij het rariteitencircus en hij vertelde dat hij dj was en draaide in club Church. We sloten een deal: ik zou optreden bij zijn show en hij zou mij korting geven op de anders veel te dure schoenen. Zijn show was op een donderdagavond, de avond van de dragqueens. Ik weet nog dat ik binnenkwam en dat er overal mannen in stringetjes stonden te dansen en dat ik dacht: wat kom ik hier eigenlijk doen als iedereen al halfnaakt rondloopt?

Dit was wel een andere omgeving dan mijn eerste striptease. Ik zag er voor het eerst mannen seks hebben met elkaar. Om bij de kleedruimtes te komen moest ik langs een stel mannen die elkaar aan het pijpen waren. En in de kleedkamer zaten een hoop dragqueens hysterisch te gillen.

Omdat ik het best wel spannend vond had ik van tevoren aan een vriend gevraagd of hij mee wilde komen, zodat ik hem uit het publiek kon trekken om op mijn stoel te plaatsen. Het leek me eng om gewoon een willekeurige gast uit het publiek te trekken omdat ik niet precies wist wat ik kon verwachten. Maar niemand had het in de gaten en de show ging eigenlijk heel goed. Het publiek was dit keer wel enthousiast en er stonden een hele hoop hitsige mannen in een soort van halve maan voor het podium. Eentje keek me bijzonder vies aan en die heb ik toen een hele harde klap met mijn zweep op zijn ontblote buik gegeven.

Word je zelf weleens geil tijdens het strippen?

Nee, daar gaat het ook niet om. Het is denk ik een illusie dat het om opwinding draait. Bij vrouwen die strippen voor mannen is dat misschien een ander verhaal, maar als ik word geboekt voor een striptease is dat meestal voor vrouwen, en ik heb het idee dat vrouwen meer met elkaar willen gillen en willen lachen dan dat ze met mij als man bezig zijn.

Zelf heb ik dat ook niet, ik ben teveel bezig met de show en de act. Wel krijg ik een kick van de macht die ik op dat moment heb. Het idee dat ik alles kan doen wat ik wil, maar dat is niet seksueel.

Word je rijk van dit werk?

Rijk in ervaringen, maar voor het goede geld hoef je het niet te doen. Misschien kun je in Amerika in een hele fancy stripclub op een bepaalde Magic Mike-manier veel geld verdienen, maar hier is het armoede. Als je bij mensen thuis komt verdien je tussen de 100 en 150 euro op een avond. Als je nagaat wat er allemaal bij komt kijken – benzine, outfit, stomerijkosten, administratie, een kantoortje dat je huurt – dan is het lastig om er van rond te komen. Ik doe het als bijbaantje, en dan is het wel chill, omdat het iets is wat je in de avonden kan doen.

Ga je er anders in als je voor een groep oude vrouwtjes moet optreden dan wanneer je stript voor een groep jonge meiden?

De act blijft in principe hetzelfde. Alleen als ik naar een groep oude vrouwtjes ga zou ik het denk ik leuker vinden, omdat dat zo belachelijk voelt en niet vaak voorkomt. Ik zou heel graag een keer voor een groep bejaarden willen strippen.

Ga je weleens naar bed met mensen uit je publiek?

Zeg nooit nooit. Maar nee, voor goede seks met iemand heb ik een goede connectie nodig en het komt heel weinig voor dat je dat meteen voelt. Als ik optreed heb ik een masker voor, ze zien je strippen, maar ze zien je niet als persoon. Zonder die connectie krijg ik misschien niet eens mijn pik omhoog. Ik heb wel een keer seks gehad met mijn ex-vriendin als mister blanco, maar toen was die connectie er al.

Wat zeg je als een oudtante op een verjaardag vraagt wat je voor werk doet?

Als mensen vragen wat ik doe zeg ik altijd meteen grappend dat ik stripper ben, vaak geloven ze me niet. Ik schaam me er niet voor, ik vind het juist wel grappig om daar mee te spelen omdat mensen vaak allemaal aannames maken op het moment dat je vertelt dat je stripper bent. Die heeft toch het imago van simpele vent die alleen maar geld kan verdienen met zijn lichaam. Ik vind het leuk om mensen op het verkeerde been te zetten.

Mijn familie weet wat ik doe, maar als ik erover vertel dan merk ik dat ze er niet echt in detail naar vragen. Alsof ze zich gegeneerd voelen om er meer over te weten. Als ze er naar zouden vragen dan zou ik het heel leuk vinden om het te vertellen. Ze weten ook dat ik heb gestudeerd en een master heb gedaan en dat ik dus niet alleen maar strip.

Wat voor publiek is het vervelendst om voor op te treden?

Soms merk ik meteen als ik ergens binnenkom dat de sfeer niet goed is. Laatst werd ik geboekt voor een bedrijfsfeest waar alleen maar stomdronken mensen zaten. Ik heb een huidziekte psoriasis die die avond heel duidelijk te zien was. De vrouw die ik die avond uit het publiek trok riep alleen maar heel hard dat ik allemaal pukkeltjes had. Gelukkig kon ik dat goed in mijn show verwerken. Ik had een vissenkom op mijn hoofd waarmee ik heel goed mensen kon zoenen, zonder ze echt te zoenen. Die vrouw heb ik helemaal afgelebberd.

Een publiek wat alleen maar uit dronken mensen bestaat is sowieso vervelend, omdat ze geen fuck om je show geven. Vaak gaan ze naast je staan op het podium en heel lomp doen. Meestal maak ik dan snel mijn show af en maak ik dat ik wegkom.

Foto door Raisa Zwart

Wat is het grofste dat iemand ooit gedaan heeft tijdens een show?

Opstaan en weglopen is denk ik het allergrofste dat me is overkomen. Je hebt je muziek en je act en op het moment dat iemand wegloopt ben je je timing kwijt, dus dan moet je heel snel schakelen om iemand anders op je stoel te krijgen.

Gaat het publiek weleens over de schreef?

In een gaybar zitten ze weleens aan je billen, maar dat vind ik niet zo erg. Ik word betaald om sexy te zijn dus ze mogen best aan mijn billen zitten. Soms klimmen ze op het podium om de show te stelen, maar als ze dat doen zetten ze zichzelf eigenlijk heel erg voor lul. En in een kleine setting met een dronken groep dan boeit het eigenlijk toch niet meer, je maakt de show af en je krijgt het geld.

Er is nog nooit een vrouw geweest die me haar nummer gaf, maar dat komt denk ik omdat ze niet precies weten wie ik ben. Ik ben namelijk niet mezelf, ik heb een masker op. Mister blanco is een freaky clown en dan zit mijn hele gezicht onder de schmink en bij de bounty hunter ben ik een ruige motherfucker en niet echt benaderbaar. Mister Slave is weer te vies, dat zijn niet echt gasten waar vrouwen snel hun nummer aan zouden geven, denk ik.

Heb je weleens écht geen zin, en is het moeilijk om je daaroverheen te zetten?

Het komt weleens voor dat ik vooraf geen zin heb en liever thuis op de bank een film kijk. Maar als ik eenmaal onderweg ben met mijn kostuum en make-up dan vergeet ik dat. Als ik eenmaal op locatie ben is het altijd leuk. Soms denk ik wel als ik na een act maar 100 euro verdien, shit is het allemaal wel de moeite waard? Maar het is toch iets wat ik het allerliefste doe.

Bedankt Coen!