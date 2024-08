Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een stewardess

Nu de kerstvakantie alweer even achter de rug is, verheug ik me op de voorjaarsvakantie. We moeten nog een maand geduld hebben, maar dan mogen we er weer massaal op uit trekken. Ik hou van ieder aspect van de vakantie, behalve het reizen. Laten we dus eens aandacht geven aan de ondergewaardeerde helden van het vakantieseizoen: stewardessen en stewards. Zij vullen onze glazen en houden onze stoelen recht terwijl wij de lucht in worden geschoten. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk achter dat dunne gordijntje nadat het avondeten is geserveerd?

We spraken met ‘Betty’, een stewardess die voor een grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij werkt. Ze wilde anoniem blijven zodat ze niet ontslagen zou kunnen worden. Ze vertelde me dat het leven als hedendaagse stewardess heel anders is dan tijdens de hoogtijdagen van de luchtvaart. Toch is er nog steeds wel wat seks, drank en drugs op de werkvloer te vinden. Maar nog belangrijker, ze verklapt hoe je gratis in de businessclass kan gaan zitten.

VICE: Je hoeft toch niet per se je telefoon uit te doen? Da’s toch gewoon om controle uit te oefenen? Zijn er nog andere placeboregels of waarschuwingen?

Betty: Niemand doet zijn of haar telefoon uit. Ik ook niet. Bijna al die regels zijn voorzorgsmaatregelen. Je mag ook niet opstaan als je na de landing naar de gate rijdt, maar we gaan echt vijf kilometer per uur. Wat kan er dan gebeuren? Maar misschien is er ooit weleens wat gebeurd. Anders hadden ze die regel niet gemaakt. Dat is tenminste het excuus dat ze ons vertellen tijdens de opleiding. Er was eens ergens iemand op een bepaald moment en een bepaalde plek gewond geraakt. Ik bedoel, kom op. Ik probeer altijd die grens over te gaan. Ik draag niet altijd m’n gordel. De landing was een keertje vrij heftig en ik heb toen mijn hoofd behoorlijk hard gestoten. Dan voel je je wel een beetje een klootzak.

Maar ja, hou je telefoon lekker aan. Het boeit niemand iets.

Wat is de beste manier om seks te hebben in het vliegtuig? En heeft een passagier het ooit aan je voorgesteld?

Je moet het doen terwijl wij het eten of drinken aan het serveren zijn. Iedereen is druk bezig, en dan kijk ik niet goed naar wat er om me heen gebeurt. Er zouden tien mensen in het toilet kunnen zitten en ik zou het echt niet door hebben.

Bij de grotere vliegtuigen zijn er stewards wiens baan het is om bij het toilet te zitten en ervoor te zorgen dat er geen stelletjes samen naar binnen gaan. Maar op kleinere vliegtuigen, tijdens kortere vluchten, kijken de stewards niet zoveel naar je als je denkt. We zitten gewoon achterin op onze telefoons of we zijn aan het werk. We willen niet in de buurt zijn van het toilet dus doe er je voordeel mee. Ze zijn klein en vies, maar het is mogelijk.

De mensen die het aan me hebben voorgesteld heb ik tot nu toe allemaal keihard afgewezen. Het gebeurt niet zo vaak hoor. Het is in de twee jaar dat ik hier werk drie keer aan me voorgesteld. Ze dansen een beetje om de vraag heen, eerlijk gezegd. Ze worden meestal erg nerveus en zeggen dan: “Haha hoe vaak hebben mensen dat aan je gevraagd?” Of: “Wat zeg je als het aan je wordt gevraagd? Wat zou je doen als je wordt gevraagd?”

Hoe neem je wraak op vervelende passagiers?

Meestal negeer ik ze. Je kunt niet echt veel doen, dus het wordt een soort stille machtsstrijd. Ik probeer mezelf zoveel mogelijk ervan te overtuigen dat ik de baas ben. Ik geef ze dan bijvoorbeeld sinaasappelsap met ijs terwijl ze niet om ijs vroegen. Of ik schenk ze heel weinig in, dat soort dingen. Alles wat ik kan doen om hen het leven zuur te maken, zonder dat het te overdreven is. Want helaas, ik moet toch gewoon lachen en mijn best doen om niet boos over te komen.

Wat zijn de vervelendste dingen die passagiers doen? En is er een soort jargon onder het personeel als je het over situaties of personen hebt?

Het is niet normaal hoe goor mensen zijn in een vliegtuig. Ze zijn zich er niet van bewust dat ze in een openbare ruimte zijn en er gewoon mensen om hen heen zijn. Die toiletten zijn de vieste plekken op deze planeet. Mensen gedragen zich echt niet zo in hun gewone leven, maar eenmaal op een vliegtuig bedenken ze dat ze over de vloer gaan pissen en pinda’s op de grond gaan gooien.

We hebben niet echt codes of dat soort dingen. Het is eigenlijk het tegenovergestelde. We zijn nogal lomp. Ik maak me soms wel zorgen als we openlijk over passagiers praten, terwijl we maar op een paar meter afstand zijn. Sommige stewards praten echt ongemakkelijk hard en dan moet ik ervoor zorgen dat de passagier dat niet hoort.

Op de toiletten na, wat is het goorste ding in vliegtuigen waar je nooit iets over hoort?

Koffie. Drink geen koffie tijdens een vlucht. Het is hetzelfde drinkbare water dat door het wc-systeem gaat. We hadden laatst een test op E. coli in ons water en we kwamen er niet goed vanaf. Toen drukte een man die de boel onderhoudt wat knopjes in en waren we wel geslaagd. Vermijd heet water en thee. Uit een flesje of ijs is natuurlijk prima.

Wat is de beste manier om een betere stoel of andere voordelen van jullie te krijgen?

Wacht totdat je in het vliegtuig zit want die medewerkers bij de gate boeit het allemaal niets. Zodra je in het vliegtuig zit en die deur is dicht, moet je iets hebben om aan de steward te geven. We zijn onderhandelaars. Geef me snoep en ik geef je wat je wilt. Jij krabt mijn rug, ik die van jou. We tellen die miniflesjes alcohol niet. Als er stoelen in businessclass vrij zijn en het gaat geen negatief effect op mij hebben, dan komt het wel goed. Als er eersteklas stoelen vrij zijn en ik kan nog steeds mijn eersteklas maaltijd eten als ik jou daar neerzet, dan zet ik je daar neer. Zo lang je aardig tegen me bent, geen probleem.

Maar goed, dat ben ik. Er zijn ook stewards die het machtsgevoel van weigeren heerlijk vinden. Maar als je iets hebt om mee te onderhandelen, meestal snoep of cadeaukaarten van Starbucks, dan zit je vaak wel goed.

Of je kan liegen en zeggen dat je voor de luchtvaartmaatschappij werkt. Als ze denken dat je in de business zit, regelen ze misschien wel iets voor je.

Hoe breng je de tijd door tijdens de saaie en stille uren van een lange vlucht?

Ik speel vaak ‘wie zou ik als eerste redden’. Bijvoorbeeld in het geval van een noodlanding. Natuurlijk red ik eerst de kinderen. Maar het wordt daar echt saai. Je bent veel aan het dagdromen, voornamelijk terwijl je naar passagiers staart en hen voorstelt in situaties met jou die nooit zullen gebeuren.

Als ik een passagier aantrekkelijk vind, bied ik ze gratis drankjes aan en probeer ik ze dronken te voeren en met ze te flirten. Je hebt vier tot vijf uur door te brengen en je gaat ze waarschijnlijk toch nooit meer zien. Tenzij ze je op internet vinden, wat soms gebeurt.

Kun jij herkennen wanneer een passagier onder invloed van drugs is of wanneer ze drugs smokkelen? Doe je zelf ook weleens mee of drink je weleens stiekem tijdens werk?

Ik heb een passagier weleens zijn cocaïne zien checken voordat we opstegen. Ik keek toevallig naar beneden toen hij het spul uit z’n tas pakte. Ik bedoel, het is niet zo dat ik mijn vinger erin heb gestoken en het over mijn tandvlees heb gesmeerd. Maar hij wel, dus ik ging er vanuit dat het geen antrax was. Er waren andere gasten om hem heen, dus ik moest de piloot laten weten wat er aan de hand was, in het geval dat iemand het zou melden, om mijn eigen hachje te redden. Ik moest wel, anders zou ik op het matje geroepen worden, omdat ik er dan geen melding van had gemaakt. Dus ik vertelde het aan de piloot terwijl we naar de baan reden en hij zei gewoon “we gaan geen vertraging oplopen voor cocaïne,” en we stegen op.

Maar voor de rest is niemand goed in het veinzen van een nuchtere staat als je aan de pillen bent, of lam.

En ik doe NOOIT mee. Ik drink ook niet tijdens werk, maar mijn kastjes zitten vol met kleine alcoholflesjes. Dat heeft iedereen.

Wat is het ergste aan de baan? Is de zakelijke kant kut?

Het is niet zo elitair als mensen het soms doen lijken, daar kom je behoorlijk snel achter. Je loon is laag, vooral in het begin. En als je moet verhuizen om voor het bedrijf te vliegen, kun je zomaar in een krocht wonen met zes of zeven andere mensen, en moet je slapen in stapelbedden. Veel van die mensen zijn dertig of veertig jaar oud en moeten dat doen om zichzelf te kunnen onderhouden. Dat is behoorlijk jammer.

De directie is niet geweldig, maar die wereld is ontzettend afgezonderd van de onze. Je ziet ze eigenlijk alleen wanneer je op functioneringsgesprek moet komen of als ze iets met je willen bespreken. Ze hebben dus best een slechte reputatie.

Heb je nog wat verhalen over beroemde mensen?

Ik had een vrij beroemde rapper in het vliegtuig die al veel te dronken was voordat we überhaupt opgestegen waren. Hij kon niet eens zijn eigen gordel omdoen en was out gegaan, dus toen heb ik hem moeten vastmaken.