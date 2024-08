Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan iemand die niet kan horen

Een tijdje geleden deed ik mee aan een experiment waarbij ik mezelf vrijwillig opsloot in een volledige geluidsdichte ruimte. Ik hield het 48 minuten vol in deze echovrije kamer totdat ik geluidshallucinaties kreeg en smeekte om uit dat geluidloze hok te mogen. Het meest interessante effect dat de ervaring op me had is dat ik een tijdje later een nieuw soort waardering had voor geluiden die ik altijd had gehaat — blaffende honden of huilende baby’s bijvoorbeeld. Die waardering duurde uiteindelijk maar een paar dagen, maar het deed me wel inzien hoe normaal ik het eigenlijk vind om de hele tijd alles te kunnen horen.

De 39-jarige Caroline Gudme is een van de ongeveer 360 miljoen mensen ter wereld die te maken hebben met een gehoorprobleem. Caroline is ook een handbalster met een gouden en zilveren medaille op de Deaflympische Spelen en vertegenwoordigde Denemarken in zowel voetbal als zaalvoetbal op het EK en WK voor doven.

Ik e-mailde met haar om erachter te komen hoe het voor haar was om haar hele leven doof te zijn, wat haar favoriete band is en of ze andere zintuigen zou inruilen om te kunnen horen.

VICE: Hoi Caroline, kun je omschrijven hoe het voelt om doof te zijn?

Caroline: Het is compleet stil. Het is alsof je de lampen uitdoet en alles donker wordt. Ik kan een klein beetje horen als ik mijn gehoorapparaat draag, maar soms vind ik het fijner als ik hem niet in heb — ik hou wel van de stilte.

Als je je gehoorapparaat in hebt, wat hoor je dan?

Ik kan geluid horen van rond de 85 decibel, dus dat betekent dat ik geschreeuw of lawaaierig verkeer kan horen als het dichtbij genoeg is. Als ik het thuis draag, kan ik de deurbel en de telefoon horen. Maar als veel mensen tegelijk praten, kan ik geen woord verstaan van wat ze zeggen — het is dan alsof ik in een kippenhok zit. En ik kan gesprekken niet onderscheiden van geluiden op de achtergrond dus dat is allemaal een soort ruis voor me.

Ik kreeg mijn eerste gehoorapparaat toen ik tien was. Hij was zo groot als een pakje sigaretten en ik moest hem in het borstzakje van mijn shirts dragen. Mijn moeder heeft me verteld dat ik heel erg overstuur was toen ik voor het eerst een geluid hoorde. Ik heb blijkbaar urenlang gehuild. Ik hield er nooit echt van om het apparaat te dragen — ik raakte vaak geblesseerd bij het voetballen omdat de andere kinderen of de bal mijn oor raakten en het oordopje dan mijn trommelvlies doorboorde. Mijn gehoorapparaat kan ook nogal vervelend zijn voor de mensen om me heen omdat het zo’n vervelende hoge toon kan maken. Ik ben eens met de trein gereisd om mijn familie op te zoeken en toen ze me op het station kwamen halen, vertelden ze me dat mijn gehoorapparaat geluid aan het maken was. Ik voelde me zo schuldig — de andere treinreizigers hadden blijkbaar de hele reis in die rotpiep gezeten, zonder dat ik het wist.

“VICE” in Deense gebarentaal.

Hoe versierde je jongens toen je nog single was?

Oogcontact maken is het belangrijkste. Daarna gaat het vooral om je lichaamstaal en wat je uitstraalt. Maar het kan behoorlijk moeilijk zijn. Mijn man is niet doof en ons grootste obstakel als stel is om die twee werelden te vermengen — verbale communicatie met gebarentaal combineren, zeker als het op de opvoeding van onze twee kinderen aankomt.

Wat is je favoriete band?

Ik hou van Safri Duo omdat hun bas en drums zo krachtig zijn. Ik voel dat ritme echt door mijn hele lichaam. Toen ik jonger was, vond ik Whitney Houston geweldig — I Will Always Love You is een van mijn favoriete nummers.

Ben je goed in liplezen?

Het is moeilijker als ik degene niet ken. Ik gok vaak ongeveer wat iemand zegt. Mijn hele familie spreekt trouwens gebarentaal, dus het is lekker makkelijk om met hen te communiceren.

Wat kun je niet doen omdat je doof bent, wat je wel heel graag zou willen doen?

Ik ben mijn hele leven doof geweest, dus ik weet niet zo goed wat ik graag zou willen horen. Toen ik jonger was wilde ik politieagent worden, maar dat was nooit een realistische optie. Over het algemeen zou ik graag willen dat meer dingen worden vertaald zodat dove mensen het ook kunnen begrijpen — zeker op internet. Op televisie kun je meestal de ondertiteling aanzetten, en hoewel sommige online platforms dat ook aanbieden, gebeurt het zeker nog niet genoeg.

Zou je een van je andere zintuigen opgeven zodat je kunt horen?

Ik zou nooit mijn zicht kwijt willen raken, dus misschien dan mijn reuk.

Wat is je favoriete vorm van visueel vermaak?

Ik ga heel graag naar het theater, maar ik ben ook een grote fan van Desperate Housewives.

Heb je enig idee hoe je klinkt tijdens de seks?

Ik praat normaal gesproken niet in het alledaagse leven, maar als ik seks heb, laat ik me gaan en maak ik geluiden. Het een manier om je genot te uiten en om de spanning uit je lichaam te krijgen. Ik heb hetzelfde gevoel als ik lach.

Wat voor geluid zou je het liefst willen horen?

Het geluid van de natuur.