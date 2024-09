Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan iemand met een tattoo op z’n gezicht

Alle foto’s door Kas van Vliet

Een tatoeage recht op je porem is nogal wat. Behalve dat-ie op geen enkele manier te verbergen is, ook niet tijdens hele formele momenten of chique etentjes, straalt er nogal een harde middelvinger voor de wereld vanuit. Bram Zaliger gaat al decennia door het leven als een man met een tattoo op z’n gezicht. Het is een vlam, en hij staat midden op zijn voorhoofd. Ik stelde hem tien bij vlagen ongemakkelijke vragen over zijn hoofdtatoeage.

VICE: Hoe kwam je er nou bij om een tattoo op je voorhoofd te nemen?

Bram: Ik heb hem in ’82 in Amsterdam laten zetten. Ik was toen bijna dertig. Waarom? Tja, ik was toentertijd een beetje rebels, zat in de Amsterdamse kraakbeweging, en ik wilde een tattoo op een plek waar niet iedereen al een tattoo had zitten. Dus kwam-ie op mijn voorhoofd terecht.

Videos by VICE

Wat zei je moeder ervan toen ze de tattoo zag?

Ik had toentertijd een lange periode geen contact met mijn ouders, dus die reactie kreeg ik niet te zien. Toen mijn vrienden het voor het eerst zagen, moesten ze wel flink wennen. Je moet steeds uitleggen wat er op je voorhoofd zit, wat het betekent en waarom je het erop hebt gezet. Je staat constant in het middelpunt van de belangstelling. Met de jaren wen je daaraan, aandacht boeit me op deze leeftijd niet meer zoveel. Ik erger me alleen nog als er weer iemand op me afkomt met een vraag.

Wat zijn dan de domste vragen die je krijgt?

Vooral de manier waarop mensen me benaderen is echt dom. Ik zie vaak van mijlenver al dat iemand me met grote ogen aan het bekijken is. Vervolgens lopen ze nog iets van vijf minuten om je heen voordat ze heel benepen op je afstappen en beginnen met “Mag ik je wat vragen?” Ik denk dan altijd: pff, fuck off. Het klinkt misschien een beetje overdreven, maar ik heb dan het gevoel alsof ze mijn privacy aan het schenden zijn. Soms krijg ik de vraag of ik soms bij de brandweer werk.

Ja, dat brengt me bij mijn volgende vraag. Waarom een vlam?

Dat weet ik eigenlijk niet meer. Volgens mij had het met het vuur van de geest te maken. Het was eerst een klein vlammetje, maar op een gegeven moment heb ik het uitgebreid, omdat de kleuren al snel begonnen te verbleken. Dat gebeurt na een paar jaar, vooral als de tattoo constant aan de zon wordt blootgesteld. Na een tijdje was er alleen nog een wiebertje over. Iedereen dacht dat na een tijdje dat het een druppel was, maar dat was het niet: het was een gestileerde vlam. Om dat te benadrukken heb ik hem nog een keer laten zetten, en de vlam gelijk ook maar wat groter gemaakt.

Denken mensen wel eens dat je tattoo een extreme politieke voorkeur uitdrukt?

Mensen vragen zich vooral vaak af of ik het om religieuze redenen heb gezet. Ik denk dat ze het aanzien voor zo’n stip die je vaak op de voorhoofden van Hindoestanen ziet. Dat moet een derde oog voorstellen. Maar goed, ik ben niet zo van de religie, ik heb dit puur voor de versiering laten zetten.

Is het extra pijnlijk, een tattoo op je hoofd laten zetten?

Ik voelde de boor wel echt hard trillen op mijn hoofd. Er zit geen vet tussen de huid en het bot. Het is een dun velletje, dus dat gevoel van die boor was wel vervelend. Gelukkig had ik van tevoren wat gedronken tegen de pijn, dus het was niet zo erg.

Ben je ooit ontslagen vanwege je tatoeage?

Nee, voordat ik de tattoo nam had ik mezelf al voorgenomen om nooit werk te zoeken in een branche waar ze problemen met zo’n tattoo zouden hebben. Ik werkte vroeger in de boomkwekerij en heb ook wat kantoorbaantjes gehad, maar ik wist toch al dat ik dat nooit meer wilde, toen ik ‘m ging laten zetten. Ik heb veel losse baantjes uitgeprobeerd en nu werk ik vast achter de bar bij een oefenruimtecomplex voor bandjes. In de muziekwereld zijn ze tattoos wel gewend natuurlijk.

Heb je wel eens in de spiegel gekeken en gedacht: oei?

Ja, dat heb je wel eens, maar die momenten gaan ook snel weer weg. Vooral in het begin, toen ik de hele tijd aan mijn familie, vrienden en kennissen moest uitleggen waarom ik het gedaan had, vervloekte ik mezelf soms. Maar goed, dat heeft een jaartje geduurd, de jaren daarna heb ik er niet echt meer last van gehad.

Heb je vaker of minder vaak seks door de tattoo?

Dat zou ik niet weten. Ik heb wel eens een vriendinnetje gehad die er echt enorm op kickte. Ik heb ook wel eens een relatie gehad met een vrouw met een tattoo op haar schedel. Zij had een slang onder haar haar getatoeëerd en om de zoveel jaar scheerde ze haar hoofd kaal, zodat die slang tevoorschijn kwam.

Zou je de tattoo nog verder willen uitbreiden?

Ik heb erover nagedacht, maar ik vind het wel goed zo. Ik wil ook niet mijn hele gezicht bedekken. Ik heb al een paar andere kleintjes: een roos op mijn arm, een stierenkop en nog een aarsgewei op mijn onderrug. Die laatste kwam doordat een of ander vriendinnetje graag wilde dat ik die zette, als symbool van onze relatie. Ik snapte niet waarom precies, maar deed het toch maar.

Bedankt!