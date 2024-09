Tieners uit het gezinshuis vertellen over hun dierbaarste bezittingen

Vandaag publiceren we de documentaire Koning van de Jeugdzorg, over Michell Requena die op een nogal bijzondere manier een gezinshuis runt in Biddinghuizen. Alle kinderen hebben hier een eigen kamer – soms in het huis zelf, en soms in een apart huisje, waar ze een keuken en badkamer delen met hun huisgenoten. Deze kamer is hun plekje, met een eigen bed en persoonlijke spullen die vaak erg belangrijk voor ze zijn.

Om een beeld te krijgen van het leven van de bewoners in én buiten het gezinshuis, vroegen we vier tieners van gezinshuis Zorgzaamheid naar de belangrijkste spullen in hun kamer.

Bjorn, 17 jaar, 4 jaar in het jeugdhuis

“De belangrijkste spullen in mijn kamer zijn mijn telefoon en laptop. Daarmee kan ik in contact blijven met mijn vrienden. Daarnaast hou ik heel erg van sleutelen aan mijn raceauto’s. Deze auto kan een snelheid halen van veertig kilometer per uur. Hij is erg speciaal voor me omdat ik hem heb gekregen van mijn stiefvader. Doordat ik vaak aan mijn auto’s sleutel, word ik hier De Monteur genoemd.

Het ding in mijn kamer waar ik het meest trots op ben, is de Wall-E die ik van hout heb gemaakt bij Houtbewerking op school. Het is een hobby van me en ik wil er ook niet mijn beroep van maken, maar ik heb er zeker een hoog cijfer voor gekregen.”

Jamal, 17 jaar, 4 maanden in het jeugdhuis

“Mijn speakers heb speciale waarde voor me. Ik ben een enorme liefhebber van muziek, ik luister alles van hiphop en rap tot r&b – zolang je er maar op kunt dansen ben ik er fan van. Door mijn speakers kan ik altijd fatsoenlijk muziek luisteren als ik in mijn kamer zit.

Ik ben ook een enorme sneakerhead. Schoenen maken of breken je outfit, en zijn daarom erg belangrijk me. Wanneer ik mensen voor het eerst ontmoet, kijk ik ook direct naar hun schoenen, ik analyseer ze. Mijn favoriete schoenen zijn mijn Nikes en mijn Jordans.”

Patrick, 17 jaar, bijna 4 jaar in het jeugdhuis

“Het belangrijkste object in m’n kamer was de as van mijn moeder, maar die heb ik weggehaald omdat ik bang was dat het zou omvallen. De laatste dag van het vorige seizoen heb ik bij Walibi deze jalapeño gekregen. Ik werk daar nu twee jaar in de horeca en ik ben erg trots op mijn baan. Ik heb net verlenging gekregen voor volgend seizoen, en de jalapeño was daar een mooi cadeautje voor.

Daarnaast rij ik dagelijks op mijn hoverboard. Ik vind het ongelofelijk vette dingen, daarom heb ik de mijne gekocht. Ik gebruik mijn board voornamelijk voor korte afstandjes, een beetje rondklooien zeg maar. Het is puur voor de lol, ik kan er dan ook geen trucjes op.”

Romano, 14 jaar, 1,5 jaar in het jeugdhuis

“Mijn belangrijkste spullen zijn mijn whiteboard en mijn radio. Mijn whiteboard omvat eigenlijk mijn hele leven. Ik heb er foto’s op van mezelf toen ik jonger was, zoals een foto van mijn klas uit groep 8. Daarnaast staat mijn rooster erop, waardoor ik precies weet wat mijn dag gaat inhouden.



We mogen ’s avonds geen telefoon op onze kamer hebben, daarom ben ik heel blij dat ik deze radio heb. Ik ken geen muziekwinkels, dus ik laat mijn moeder cd’s voor me branden. Zo kan ik altijd muziek luisteren.

Mijn spiegel was ook erg belangrijk voor me, maar helaas is die stuk gegaan. En natuurlijk zijn mijn schoenen erg belangrijk voor me, vooral de witte Jordans. Ik had hele lange dreadlocks, maar die moesten eraf omdat ik luizen had. Dat was erg moeilijk voor me, en iedereen legde geld in als ik ze eraf zou laten halen. Uiteindelijk heeft Michell van dat geld twee paar schoenen voor me gekocht, waarvan dit er een was.”

