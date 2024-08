Tiga laat ons allemaal speciaal voelen met zijn nieuwe EP ‘Stay Cool’

Ben je ooit zo enthousiast over iemand geweest, dat je niet anders kon dan een lied maken over alle goede eigenschappen die deze wonderlijke persoon bezit? Nee? Tiga ­– de techno-producer die je kent van zijn verfijnde smaak – wel. Alhoewel hij het duidelijk over iemand anders heeft, voel ik me toch aangesproken door zijn nieuwe lied You’re So Special, die samen met zijn EP Stay Cool bij ons in première gaat vandaag.

Tiga ken je natuurlijk ook van zijn label Turbo Recordings, zijn vele legendarische interviews, en van het feit dat hij ooit zonnebrillen droeg gedurende de nacht. De afgelopen twee jaar hoorden we wat minder van hem, maar voor Stay Cool dook de artiest de studio in met zijn maat Clarian. Volgens Tiga is dit de eerste van vele samenwerkingen die hij gaat uitbrengen: hij werkt momenteel ook aan nieuwe muziek met The Martinez Brothers en Kolsch. En oh: wat Special Agent Dale Cooper op de cover van de EP doet weten we niet, maar Special Agent Dale Cooper is op zich de definitie van cool, dus ergens is het ook wel logisch.



Luister hieronder naar ‘Stay Cool’.

Videos by VICE