Tijdens ADE Beats voorspellen wij de toekomst van Nederlandse hiphop

Het is nogal een understatement om te zeggen dat het goed gaat met Nederlandse hiphop. Rappers worden geboekt op de grootste festivals van het land, het geld klotst tegen de plinten, en elke vrijdag is het niet de vraag óf er een Nederlands hiphopalbum op nummer één binnenkomt, maar wélk album. Twee jaar geleden hadden we het tijdens Amsterdam Dance Event al uitgebreid over dit thema onder de noemer Goudkoorts. Dat lijkt misschien kort geleden, maar in rapperjaren is dat een heel tijdperk. Daarom geven we er dit jaar een vervolg aan en kijken we naar de toekomst.



Want wat zijn de volgende stappen die gezet gaan worden in de industrie, en wat gaan muzikanten nu doen om succesvoller te worden? Is het mogelijk om deze monsterlijke groei door te zetten? Zo ja: hoe gaan we ervoor zorgen dat dit niet alleen plezier op de korte termijn oplevert? Hoe kan een act als Broederliefde in 2040 nog steeds optreden in een vol stadion? En al die groei, is dat eigenlijk wel gezond? Moet dat überhaupt het doel zijn? Voor het beantwoorden van een hoop vragen van dit formaat kun je maar beter een goed gerijpt blik met experts opentrekken, dus dat is wat we gaan doen. Bij ons schuiven aan:



Angelo Diop: Beter bekend als ridder Dinero, nog beter bekend als Rotjoch – een man die helemaal geen introductie nodig heeft.

Lorenzo Jonathas: Al jarenlang manager van hiphopacts, waaronder professioneel recordverbrekers Broederliefde.

Brahim Fouradi: Brahim Fouradi vroeg ooit samen met z’n broer Mo om de ping van je vriendin, was A&R voor Sony, werkte in binnen- en buitenland aan het programma X-Factor, speurt al jaren over de hele wereld naar nieuw talent en is ook nog eens eigenaar van platenmaatschappij La Foux.



Het begint vrijdag om 1 uur, en het duurt ongeveer 45 minuten. Kijk hier voor meer informatie en tickets.



