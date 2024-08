Tips om Eurosonic Noorderslag ongeschonden door te komen

Vandaag begint in Groningen Eurosonic, het festival waar aanstormende muzikanten laten zien wat ze waard zijn en gevestigde namen laten weten dat ze er nog steeds zijn.



Groningen is een plek die ver weg is van de rest van Nederland, een plek waar de niet-Groningers onder ons misschien niet zo vaak komen. Speciaal voor alle mensen die de stad alleen kennen van Monopoly, maar die deze week wél naar Eurosonic gaan, hebben we Karel om wat tips gevraagd.

Karel, de synthpopstuiterbal die de komende dagen drie keer op het festival speelt, en die vorig jaar onder meer op Wildeburg en Lente Kabinet stond, is een geboren Groninger en een Eurosonic-veteraan. We vroegen hem naar zijn tips voor het festival, en voor Groningen in het algemeen. Is de eierbal nou écht de snack die je moet eten na een lange nacht bands checken?

VICE: Karel, vertel eens: hoe vaak ben je al op Eurosonic geweest?

Karel: Een keer of acht, denk ik. Ik ging er al naartoe toen ik nog op de middelbare school zat. Toen ging ik altijd al die bandjes luisteren, en dan op het blokkenschema aankruisen welke ik sowieso wilde zien, en welke niet. Dan fietste ik de hele stad door.

Wat is jouw Eurosonic-hoogtepunt?

Je ontdekt vooral dingen die later heel groot worden. Ik heb The xx gezien toen ze net begonnen, en Calvin Harris, voordat hij een van de bekendste dj’s ter wereld werd. Ik vind hem nu niet meer vet, maar toen vond ik dat heel cool.

Waarom is het goed dat Eurosonic in Groningen is en niet bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam of Tilburg?

Dat is vooral goed voor Groningen zelf, want er gebeurt verder namelijk niet zoveel. Als Groninger heb je een paar hoogtepunten in het jaar: in de zomer heb je het Noorderzon festival waar iedereen naartoe gaat, en in de winter heb je Eurosonic. Amsterdam heeft al genoeg andere evenementen.

Voor de rest van Nederland is Groningen best ver weg. Wat is de beste manier om naar Groningen te komen?



Met de trein. Altijd de trein. Het hangt er natuurlijk een beetje van af waar je vandaan komt, maar als je uit de Randstad komt, kom je met de trein door de Oostvaardersplassen, waar al die wilde paarden zitten enzo. Maar je kunt ook met de auto over de Afsluitdijk, dat is ook heel mooi. Dan moet je onderweg even stoppen, want er is aan de voet van die dijk een leuk kroegje. Alle wegen naar Groningen zijn mooi.

Stel, ik heb geen kaartje voor Eurosonic, maar ik ben dit weekend wel in Groningen. Wat dan?

De randprogrammering is eigenlijk minstens even leuk als het festival zelf. Buiten het officiële programma om gebeuren veel experimentele, lijpe dingen. Dan moet je naar club Oost, of naar de Kroeg van Klaas, daar is op zaterdag altijd garagerock.

Is Eurosonic eigenlijk leuk voor mensen die in Groningen wonen?

Op Eurosonic komen mensen uit de muziekindustrie, zowel uit de Randstad en uit heel Europa. Groningers gaan vooral naar Noorderslag. Op Noorderslag komen ook veel mensen die in Groningen gewoond hebben – voor hun studie ofzo – en die dan met hun oude Groninger vrienden weer een weekendje iets leuks gaan doen. Maar Groningers hebben met Eurosonic niet zo’n Eilan-ervaring [dat festival op Terschelling dat werd afgelast na protesten van bewoners van het eiland, red.]. Ze zijn allang blij dat er wat gebeurt.

Wat is het leukste feitje dat je kent over Groningen?

Er is een joods monument in Groningen, dat bestaat uit zes handen. Dat had eigenlijk zeven handen moeten hebben, maar tijdens de bouw kreeg de kunstenaar die het monument had ontworpen ruzie met de gemeente, en bleek het budget niet groot genoeg. Daarom staan er nu zeven sokkels, en maar zes handen.

Zijn eierballen nou echt de go-to snack? Waar haal je de beste? En wat moet je ‘s nachts eten als je een hekel hebt aan eieren of in het algemeen geen ballen lust?

De eierbal is eigenlijk niet zo sick als mensen hem vaak vinden. Hij is gewoon uniek voor Groningen, maar that’s it. De meeste zijn vies, met van die doorgekookte eieren die helemaal blauw zijn uitgeslagen. Alleen de eierballen van cafetaria Koning zijn lekker, daar maken ze ze zelf.

Hoe zit het nou precies met die sluitingstijden. Gaan kroegen in Groningen echt nooit dicht, en wat is de beste plek om tot in de allervroegste uurtjes door te halen?

Dat klopt. Alle kroegen mogen tot heel vroeg open zijn, maar het is ook weer niet zo dat heel Groningen tot tien uur ‘s ochtends in de kroeg zit. Er zijn wel plekken die tot een uur of zeven open zijn. Ik ben zelf eigenlijk niet zo’n kroeghanger, maar ik geloof dat je altijd wel tot diep in de ochtend in de Benzinebar terecht kunt.

Karel speelt komende zaterdag om 00:45 uur in de Oosterpoort in Groningen en later die nacht in OOST. Op 30 januari is de release van zijn nieuwe EP in De School in Amsterdam.