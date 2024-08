Turkse Börek

Porties: 6-8

Voorbereidingstijd: 20 minuten

Totaal: 1,5 uur

Benodigdheden

90 ml extra vierge olijfolie

450 gram milde groene pepers, bijvoorbeeld de geel-groene cubanelle, zaadlijsten verwijderd en in blokjes.

15 gram Aleppo pepervlokken

1 grote witte ui, fijngesnipperd

Zout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

900 gram rundergehakt

120 ml koolzaadolie, plus extra voor invetten

5 grote eieren

250 ml volle melk

1 (450 gram) verpakking yulfka-deeg (koop je bij de Turkse supermarkt)

15 gram nigellazaad (zwarte komijn, koop je bij de Turkse supermarkt)

Bereidingswijze

1.Verwarm de olijfolie in een grote, diepe pan op middelhoog vuur. Gooi de groene pepers, de Aleppo en de ui bij de olie, breng op smaak met zout en peper en bak in 10 minuten zacht terwijl je regelmatig roert. Voeg het gehakt toe en laat in 10 minuten al het vocht verdampen. Breng op smaak met zout en peper. Gaar de groenten nog 15 minuten op niet al te hoog vuur tot ze lekker zacht zijn. Haal de pan van het vuur en laat het groenten-vleesmengsel een beetje afkoelen in een kom op het aanrecht.

2. Verwarm de oven voor op 200 °C en vet een bakblik (van ongeveer 35 x 25 cm) met wat koolzaadolie in.

3. Pak een middelgrote kom en klop de eieren met de melk en ongeveer 120 ml koolzaadolie. Leg een vel yulfka op het aanrecht en bestrijk met het eimengsel. Leg hier nog een vel deeg op en bestrijk dit ook met het eimengsel. Leg dit duo van deegvellen samen in het bakblik en verdeel er 1/3e van het vleesmengsel over. Herhaal deze stappen nog twee keer. Op de laagste laag van het vleesmengsel leg je een vierde, en laatste deeglaag.

4. Als er deeg over de rand van het bakblik hangt, snij je dat er nu af. Bestrijk de bovenkant met het overgebleven eimengsel en strooi er nigella zaadjes over. Bak in ongeveer 45 minuten goudbruin. Laat de börek 20 minuten rusten voor je ‘m serveert.