Twee jongens zaten een nacht opgesloten in een supermarkt en propten zich vol met eten

Iedereen heeft weleens zo’n door honger aangewakkerde dagdroom gehad – meestal rond lunchtijd of tijdens een doodsaaie vergadering – over ’s nachts opgesloten zitten in een gigantische, tot de nok toe gevulde supermarkt. Omdat je toch niet weg kunt, is de enige optie die je hebt door de lege gangpaden huppelen, donuts snaaien bij de broodafdeling, zakken chips openscheuren en bakken roomijs leegscheppen, alsof je een kleuter bent bij een reusachtig ongecontroleerd buffet.

Voor twee Schotse schooljongens werd deze dikkertjesdroom werkelijkheid. Vorige week schrokken werknemers van een Sainsbury’s warenhuis in East Killbride zich het apelazerus, toen ze de zaak openden om de nachtdienst te draaien en in de gangpaden van de supermarkt twee kinderen van twaalf en dertien jaar aantroffen. Ze zaten al sinds de vorige avond in de winkel opgesloten.

De werknemers deden de ontdekking om twee uur ’s ochtends en belden direct de ouders van de jongens, waarna ze het incident bij de politie meldden. Volgens East Killbride News wisten de kinderen aan de beveiliging te ontsnappen, door zich op de kledingafdeling te verstoppen. Een bron vertelde de lokale krant: “De twee jongens zaten al opgesloten sinds de winkel haar deuren om tien uur ’s avonds sloot.”

Eenmaal opgesloten gedroegen de jongens zich dan ook zoals alle kinderen zonder toezicht zouden doen – en laten we even eerlijk zijn, volwassenen ook – in een reusachtig warenhuis vol snoep, chips en dure, elektronische apparatuur. Ze gingen volledig los en aten en dronken voor honderden euro’s aan eten en, zorgwekkender, alcoholische drank. De politie heeft inmiddels bevestigd dat er naast alle junkfood ook een camera van 38 euro en twee geheugenkaarten verdwenen zijn.

Een woordvoerder van Sainsbury’s vertelde: “We kunnen bevestigen dat er zich een incident heeft voorgedaan in de vestiging in East Killbride en deze wordt – in samenwerking met de politie – onderzocht.”

Niet geheel verrassend verscherpt de supermarkt haar beveiliging na de nachtelijke escapades van de jongens. ’s Nachts worden de rolluiken voortaan gesloten, en beveiligers controleren de hele winkel na sluitingstijd. De bron voegt toe: “Dat de beveiliging de twee jongens niet heeft opgemerkt, is bijna niet te geloven.”

Wat wel te geloven is, is dat de jongens een flinke periode huisarrest van hun ouders opgelegd krijgen.