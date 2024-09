Waarom hebben Kanye en Wiz Khalifa beef met elkaar?

Gisteren kondigde Kanye West plotseling aan dat hij de titel van zijn binnenkort uitkomende album Swish (voormalig So Help Me God) had veranderd naar Waves, wat een vlaag van verontwaardiging ontketende onder fans van de New Yorkse uitvinder van alles wat wavy is: Max B. Onder hen bevond zich ook Wiz Khalifa, die een serie tweets de lucht instuurde over het feit dat Ye probeerde mee te liften op de wave, zonder dat zijn muziek wavy elementen bevat. Wiz sloot zijn betoog af met “Hit this KK and become yourself,” een wietreferentie, maar Kanye dacht dat Wiz met KK doelde op zijn vrouw Kim Kardashian.

Toen werd Ye ontzettend boos, en stuurde een serie tweets de lucht in waarin hij onder meer verklaarde dat hij niemand kent die ooit een Wiz Khalifa-album in zijn geheel heeft afgeluisterd, dat Wiz zonder hem geen kind met Amber Rose zou hebben, en meer dingen waarvan je denkt ‘wejoooooooo’.

Hoewel Wiz claimde dat hij de eer van Max B verdedigde, werden de zaden voor deze onenigheid een jaar geleden geplant tijdens een geschil tussen Kanye en Amber Rose (de gebroken relatie tussen de twee kwam uitvoerig naar voren op My Beautiful Dark Twisted Fantasy). Tijdens een bezoek aan New York een jaar geleden vertelde Kanye bij de radioshow The Breakfast Club dat hij van Kim Kardashian 30 keer had moeten douchen na het stranden van zijn relatie met Amber Rose, waarna Amber Rose reageerde door te suggereren dat Travis Scott de teksten van Kanye schrijft.

Wat apart is aan de twittercommotie, is dat los van Ye’s godcomplex (“I own your child”), hij Wiz een compliment gaf de laatste keer dat er publiekelijke interactie tusen de twee was. In Cold uit 2012 rapte Kanye: “Whole industry wanna fuck your old chick / Only nigga I got respect for is Wiz”. Laten we overigens ook niet vergeten dat beide heren een album hebben te verkopen.

Toen Kanye van Wiz vernam dat KK wiet is (“KK is weed fool, reason’s why your not wavy”), verwijderde hij alle tweets, en stelde hij dat hij houdt van Wiz, en eigenlijk van alle mensen. Wiz was waarschijnlijk allang weer een joint aan het draaien, en het lijkt erop dat hij niet al te veel fucks geeft om het hele gebeuren. Maar als je de oorspronkelijke tweets bekijkt, kun je je afvragen of de excuses van Kanye nog zin hebben. Bekijk hier hoe Wiz volledig wordt geroosterd: