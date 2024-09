‘Twelve’ van Ivy Falls gaat over het moment dat je relatie in een shitshow verandert

Ken je dat? Dat je in een relatie zit en dat het zorgeloze begin langzaam verandert in een gecompliceerde shitshow? Dat je nog steeds zielsveel van iemand houdt, maar dat je toch blijer lijkt wanneer je zonder elkaar bent? Dat de schattige trekjes die je liefje zo speciaal maken, muteren in onuitstaanbare karaktereigenschappen? Dat je het gevoel hebt dat je niet jezelf kunt zijn? Nee? Nou, ouwe reus, dan heb je nog niet geleefd of je bent pas twaalf jaar oud.

Het nieuwe liedje Twelve van Ivy Falls, de nieuwe band van zangeres Fien Deman (die je misschien kent van haar vorige band I Will, I Swear), gaat precies over dit bitterzoete moment in een relatie. Bekijk de lyric-video van Twelve hieronder en zing jankend mee met de sprookjesachtige stem van Fien.

‘Twelve’ is de eerste single van de debuut-EP van Ivy Falls die uitkomt op Unday Records.