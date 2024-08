Uit de nieuwe video van Cartiez blijkt dat hij een tijdmachine bezit

Hoe ga je van Lefensmannen, New Wave en Dat Doen We Niet Meer naar iets als De Wereld is Gelogen, dat rechtstreeks uit de jaren tachtig lijkt te komen? En hoe laat Cartiez de prachtige kitsch van Scritti Politti, de synth-funk van The System, de glijerige romantiek van Prefab Sprout en andere invloeden uit die tijd allen in één nummer samenkomen? Waarom zijn mensen (jij niet hoor, Cartiez) die beweren dat ze in het verkeerde tijdperk zijn geboren meestal niet uit te staan? Het zijn vragen die ik nu niet 1-2-3 kan beantwoorden, dus gok ik dat Cartiez de tijdmachine bezit waar Dio tot vervelens toe om smeekte.



Godzijdank was het geen enkeltje en is hij teruggekeerd uit het verleden om het geluid volledig eigen te maken. Bekijk de nieuwe video voor De Wereld is Gelogen hierboven.