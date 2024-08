Er wordt voorspeld dat er in 2018 weer een recordhoeveelheid CO2 is uitgestoten

De wereldwijde kooldioxide-emissie steeg dit jaar weer naar een zorgwekkend nieuw hoogterecord, dat blijkt uit een nieuw rapport dat op woensdag werd gepubliceerd door het internationale onderzoeksinstituut Global Carbon Project (GCP).

Daarin valt ook te lezen dat de wereldwijde CO2-uitstoot in 2018 waarschijnlijk met 2,7 procent is toegenomen. In 2017 was die groei nog 1,6 procent. Dat komt erop neer dat de aarde dit jaar ongeveer 37,1 miljard ton koolstof zal uitstoten – of ongeveer 100.000 keer het gewicht van het Empire State Building, zoals The New York Times het omschrijft.

Videos by VICE

Het rapport komt tegelijk met de grote VN-klimaatonderhandelingen in Polen uit. Je weet wel die top waar de Amerikaanse president Donald Trump schittert door afwezigheid.

Uit de cijfers in het rapport blijkt dat uitstoot tussen 2014 en 2016 afvlakte. Dat kwam gedeeltelijk door een lager steenkoolverbruik in de Verenigde Staten en China, betere energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie.

“We dachten, en hadden misschien wel gehoopt, dat de uitstoot een paar jaar geleden gepiekt had,” zegt Rob Jackson, hoogleraar milieuwetenschappen aan Stanford University en wetenschapper bij het Global Carbon Project in een verklaring. “Na twee jaar van nieuwe groei was dat wishful thinking.”

Een paar landen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de stijgende uitstoot. In 2017 kwam 27 procent van de wereldwijde uitstoot uit China, 15 procent uit de VS en 17 procent uit India en de EU.

Naar verwachting zullen de emissies dit jaar met bijna 5 procent toenemen in China, met meer dan 6 procent in India en met 2,5 procent in de VS. En de emissies in EU-landen daalden met minder dan 1 procent.

De VS is de op een na grootste uitstoter van koolstof ter wereld en die uitstoot is door een aantal reden toegenomen. Om iets te beginnen tegen economische problemen is op sommige plekken de regelgeving voor luchtkwaliteit en koolstofemissies versoepeld. En waarschijnlijk is het energieverbruik ook toegenomen door de warmere zomer en koudere winter van dit jaar.

Het rapport is een van de vele studies dit jaar die benadrukt hoe belangrijk het is dat er nu actie wordt ondernomen om nog iets aan global warming te doen.

De cijfers van het GCP bevestigen nog eens de voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN. In het rapport dat in oktober werd gepubliceerd, waarschuwde het IPCC dat ongecontroleerde uitstoot onze planeet in 2040 tot 1,5 graad boven het pre-industriële niveau zou opwarmen. Dat is een extreem scenario met catastrofale gevolgen, zoals wijdverspreide droogte, overstromingen en voedseltekorten.

In een klimaatrapport van 1600 pagina’s dat in november door de Amerikaanse overheid werd gepubliceerd, wordt ook gewaarschuwd voor deze extreme scenario’s. Of zoals president Trump daarop reageerde: “Ik geloof het niet.”

Misschien is de omschrijving van de wetenschappers van het GCP wel het beste. Zij noemden de situatie een “alsmaar versnellende goederentrein.”

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.