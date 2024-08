Deze vakantiegangers hadden geen zin in vliegschaamte en gingen lekker liften of fietsen

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Milieubewuste vakantiegangers kiezen er steeds vaker voor om het vliegtuig in te ruilen voor de trein, bus, fiets of zelfs de benenwagen. Waarom? Omdat ze last hebben van vliegschaamte. En dat is niet zo gek, als je bijvoorbeeld weer eens leest dat je een retourvlucht naar Thailand pas hebt gecompenseerd door zes jaar lang geen vlees te eten. Of als je ziet dat zelfs KLM het een goed idee vindt dat je naar alternatieve reisopties kijkt.



Videos by VICE

Maar hoe doe je dat eigenlijk, op vakantie gaan zonder te vliegen? Kom je nog een beetje ergens, of wordt het drie weken wegkwijnen op een Waddeneiland? Omdat we het zelf ook niet wisten, spraken we wat mensen die er bewust voor kozen om niet te vliegen, en ondanks alles toch hele leuke vakanties hadden.

Michael (25)

VICE: Ha Michael! Jij vliegt niet meer als je op vakantie gaat.

Michael: Klopt, ik heb sinds 2017 geen vliegtuig meer genomen. Als ik wil reizen neem ik nu de trein of de bus. Met de trein reizen heeft echt iets romantisch. Zodra je instapt heb je al een vakantiegevoel. Ik kijk thuis ook vaak Rail Away op televisie als ik niet kan slapen.

Oké, maar waar ben je dan naartoe gegaan op vakantie? Weekje Stadskanaal?

Ik ben vorig jaar naar Italië gegaan, naar een huisje van vrienden. Eerst met de bus naar Parijs, en vanaf daar ben ik gaan liften naar de Côte d’Azur. Dat duurde twee dagen. In Italië heb ik verder alles met de trein gedaan. Dat is daar heel goedkoop, en je rijdt helemaal langs de kust. Vrienden van me waren trouwens wel met het vliegtuig gekomen.

Die heb je zeker de hele week vuil aangekeken.

Nee, dat niet. Het is niet iets waar ik moreel verheven over wil doen, dat lijkt me geen goede insteek.

Zou je het andere mensen aanraden om naar Italië te liften?

Ja, dat heb ik ook gedaan. Wat ik leuk vind aan liften is dat je steeds nieuwe mensen tegenkomt, en onverwachte gesprekken hebt. Het enige frustrerende was dat ik zo snel mogelijk in Italië wilde zijn. Als je gaat liften en je hebt een bepaald tijdstip in je hoofd dat je op je bestemming wilt zijn, is dat niet ideaal.

Was je trots op jezelf, toen je weer thuiskwam van vakantie?

Ik ben vooral blij dat ik lekker uitgerust ben, en dat ik onderweg leuke ervaringen heb gehad. Als je op zo’n langzame manier reist, neem je ook iets meer je vakantiegevoel mee naar huis.

Mirte (23)

Hey Mirte, waar ging jij heen zonder te vliegen?

Mirte: Ik ben naar Azië geweest met de trein.

Want dat kon gewoon?

Ja! Via Engeland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Rusland, Mongolië, China en toen Laos, Cambodja en Thailand. Het was een reis van vier maanden, en het duurde ongeveer een maand voordat ik in Azië was.

Klinkt heftig. Was het voor herhaling vatbaar?

Ik zou het zeker nog eens doen. Het was niet altijd even leuk, maar je haalt er gewoon zoveel meer uit. De reis wordt echt onderdeel van de vakantie. Als je van Londen naar Bangkok gaat met de trein, dan zie je hoe groot de afstand daadwerkelijk is, en hoeveel verschillende soorten mensen er zijn.

Moeten mensen die naar Azië vliegen zich schamen?

Schaamte is een teken van verantwoordelijkheid, en je moet je verantwoordelijk voelen voor het lijden dat veroorzaakt wordt door klimaatverandering. Aan de andere kant is schaamte wel een naar gevoel, en doet het eigenlijk niet veel behalve ervoor zorgen dat je je slecht voelt. Maar goed, het is absoluut nodig om goedkope vliegtickets aan te pakken en bijvoorbeeld de trein goedkoper te maken.

Hannah (25)

Hoi Hannah, waar ben jij naartoe gefietst en waarom?

Hannah: Van Amsterdam naar Calais, met een vriendin. Het was een soort challenge: mijn vriendin wilde naar Londen zonder te vliegen, om het klimaat te ontzien. Ik wilde wel mee, maar ik had iets minder tijd, dus ik ben meegegaan tot Calais. Daar hebben we nog een dagje geholpen in het vluchtelingenkamp.

Was het een beetje te doen, helemaal naar Calais op de fiets?

Nou, het was mijn eerste fietsvakantie, dus ik was slecht voorbereid. Ik droeg een gewone broek en slechte schoenen. De eerste dag waren we ook vergeten om water mee te nemen. Dat was niet slim.

Eens maar nooit weer.

Juist wel! Ik vond het geweldig. Ik bedoel, het is af en toe zwaar, maar je maakt er het beste van. Je luistert naar muziek en schreeuwt lekker mee, en je kan oneindig lang met elkaar praten.

Als je erop terugkijkt, ben je dan trots op jezelf?

Zeker weten. Het was een uitdaging en de eerste fietstocht die ik ooit had gemaakt. Het heeft me ook geïnspireerd om de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella te lopen, wat een maand lang duurde. Ik denk je dat dit soort vakanties gewoon een keer moet doen. Dan realiseer je je dat het geweldige en leuke alternatieven zijn, en je bent ook nog eens trots!

Milou (18)

Hallo Milou, hoe zag jouw vakantie eruit?

Milou: Nou, ik zou eigenlijk met de auto naar Zweden gaan, maar ik wilde ook nog vier dagen naar Parijs. Als ik naar Zweden was gegaan, had ik terug moeten vliegen om op tijd in Frankrijk te kunnen zijn. Daarvoor het vliegtuig pakken leek me een beetje onzin. Toen ik hoorde dat ik ook twee weken in het lege huis van mijn ouders kon logeren, heb ik daarvoor gekozen. Ze wonen vlakbij Zeeland, dus ik ben gewoon lekker elke dag naar het strand gegaan.

O ja, dat kan natuurlijk ook.



Zeker. Vooral omdat het zulk lekker weer was. Ik heb echt alleen maar op het strand gelegen, en een paar vrienden zijn een weekje langsgekomen. Dat vond ik het leukste aan hier in Nederland blijven: iedereen kan gewoon aanschuiven, omdat het niet zo ver weg is. Ik kon al mijn vrienden uitnodigen.



Moeten mensen die met een vliegtuig op vakantie gaan zich schamen?

Nou, wat ik belachelijk vind, is dat het goedkoper is om met het vliegtuig naar Londen te gaan dan met de trein. Mensen moeten zich bewuster worden van de impact die vliegen heeft. Vliegtickets moeten duurder worden, want de indirecte kosten van vliegen, die zitten er nu niet bij. Als mensen zich niet bewust zijn van de schade, dan moeten ze er maar gewoon voor gaan betalen, denk ik.

Wil je de CO2-uitstoot van je reis uitrekenen? Gebruik dan deze calculator .