Veganistische BLT

Porties: 1

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 20 minuten

Benodigdheden

30 ml plantaardige olie

100 gram tempeh, in plakken van 1 cm dik gesneden

20 ml sojasaus / tamarindesaus

10 ml vloeibare rook (koop je online of bij de toko)

1 goed rijpe tomaat, zaadlijsten verwijderd en in dunne plakken gesneden

sla bladeren

1 avocado, gehalveerd en in dunne plakken gesneden

70 gram veganistische mayonaise

10 ml hot sauce

zuurdesembrood of Turks brood (check de ingrediënten goed, Turks brood bevat soms melk of ei), horizontaal doormidden gesneden en getoast

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Verhit de olie in een koekenpan op hoog vuur. Voeg de tempeh toe en laat 3 minuten bakken, draai ze 1 keer om. Uiteindelijk moet de tempeh knapperig en goudkleurig zijn. Voeg de sojasaus en de vloeibare rook toe en bak tot de tempeh nog knapperiger is, een beetje glanst en kleine zwarte plekjes begint te vertonen. Dit duurt ongeveer 2 minuten.

2. In een kleine schaal roer je de mayonaise met de chipotle tot een gladde saus. Smeer de onderste helft van je brood in met een flinke laag saus, leg hier wat plakken tempeh bacon op en vervolgens de sla en tomaat. De bovenste helft beleg je met de avocado en de rest van de tempeh. Sprenkel er nog wat extra hot sauce overheen. Druk beide helften op elkaar, snij doormidden en geniet.