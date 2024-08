Nacho’s met vegetarische pulled pork

Porties: 4

Voorbereiding: 20 minuten

Totaal: 1 uur

Benodigdheden

voor de jackfruit:

1 eetlepel koolzaadolie

2 knoflookteentjes, fijngehakt

½ witte ui, in blokjes gesneden

1 blik jackfruit in pekel of water (niet in siroop), uitgelekt

1 ½ eetlepel lichtbruine suiker

2 theelepels sojasaus

1 theelepel liquid smoke (optioneel)

½ theelepel gemalen komijn

½ theelepel chilivlokken (optioneel)

½ theelepel paprikapoeder

½ theelepel zeezout

¼ theelepel hete saus naar keuze (optioneel)

1 grapefruit, geperst

1 limoen, geperst

1 sinaasappel, geperst

Videos by VICE

voor de augurken:

1 eetlepel koolzaadolie

2 knoflookteentjes, fijngehakt

1 eetlepel oregano

250 ml wittewijnazijn

150 gram jalapeños, gesneden

2 eetlepels lichtbruine suiker

1 theelepel zout

voor de limoenroom:

75 ml zure room

1 limoen, geperst

voor de pico de gallo:

3 rijpe tomaten

½ eetlepel lichtbruine suiker

zeezout

sap van een ½ limoen

voor de guacamole:

2 theelepels zeezout

6 takjes koriander, gehakt

4-5 rijpe avocado’s

2 knoflookteentjes, fijngehakt

2 limoenen, geperst

1 gedroogde rode chilipeper, gehakt

voor de kaas:

65 gram geraspte rijpe cheddar

1 blik gecondenseerde melk

1 eetlepel hete saus (optioneel)

voor het serveren:

1 zak van de beste kant-en-klare tortilla’s die je kunt vinden

korianderblaadjes

gesneden radijzen

Bereidingswijze

1. Maak de jackfruit: verhit olie in een middelgrote pan op middelhoog vuur. Voeg de knoflook en ui toe en bak ongeveer 6 minuten, tot ze zacht zijn. Voeg de resterende ingrediënten toe en bak ongeveer 30 minuten, totdat de jackfruit zacht is. Roer daarbij af en toe. Houd het warm.

2. Maak de augurken: verhit olie in een kleine koekenpan op matig vuur. Voeg de knoflook toe en bak 2 tot 3 minuten, totdat hij goudbruin is. Strooi de oregano erover en laat het nog eens 30 seconden sudderen, terwijl je roert. Voeg de resterende ingrediënten toe, breng het aan de kook en zet het vuur vervolgens zachter, zodat alles suddert. Kook ongeveer 6 minuten, totdat de jalapeño’s zacht zijn. Zet opzij en laat afkoelen.

3. Maak de limoenroom: meng de zure room met het limoensap in een kleine kom. Bedek en zet het in de koelkast.

4. Maak de pico de gallo: ontpit de tomaten en snijd ze fijn. Bestrooi met zeezout en leg de gesneden tomaten in een vergiet boven een bakje of steelpan. Door het zout trekt het vocht uit de tomaten. Laat ze 30 minuten uitlekken, meng vervolgens de suiker erdoor en pers de limoen erover uit. Hussel alles door elkaar, dek af en ze het in de koelkast.

5. Maak de guacamole: doe alle ingrediënten in een kom en stamp het fijn. Breng op smaak met peper en zout, dek af en ze het in de koelkast.

6. Maak de kaassaus: giet ¾ van de gecondenseerde melk in een kleine steelpan en verhit 2 minuten op een matig vuur. Strooi de cheddar erbij en voeg de hete saus toe, terwijl je roert. Blijf roeren totdat alle kaas is gesmolten.

7. Stel je nacho’s met bovenstaande ingrediënten samen zoals je zelf wilt. Onthoud alleen dat het geen echte nacho’s zijn als je niet minstens twee lagen aan ingrediënten hebt gebouwd!