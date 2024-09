Sekspoppen, enorme dildo’s en heel veel leer bij de grootste seksbeurs van Duitsland

Alle foto’s door Martina Cirese

Met meer dan twintigduizend bezoekers en eindeloos veel stalletjes en optredens is de VENUS International Erotic Trade Fair in Berlijn een van de grootste seksbeurzen ter wereld. Sinds 1997 worden er elk jaar de nieuwste trends en innovaties op erotisch gebied gepresenteerd, en vorig weekend was het twintigste jubileum van de beurs.

Fabrikanten en groothandelaars lieten hun nieuwste producten zien – waaronder allerlei siliconen sekspoppen en latex fetisjmode – en de bezoekers konden meedoen aan workshops en VR-demonstraties, en de pornosterren ontmoeten die aanwezig waren om handtekeningen uit te delen en op de foto te gaan met fans.

Martina Cirese was bij de beurs om foto’s te maken van de bezoekers, pornosterren, en verkopers.

Sommige van de foto’s hieronder zijn NSFW. Bekijk meer werk van Martina hier.