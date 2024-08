Venus Tropicaux trakteert in deze video op bloementepels en vliegende schildpadden

De Rotterdamse band Venus Tropicaux bestaat uit vier mensen: Zach op drums, Shelley en Shalita op gitaren en zang en Joris op synth en gitaar. Twee jaar geleden vertelden ze ons dat ze graag een Serena Williams-tributeband hadden willen zijn, maar helaas ging dat niet door. In plaats daarvan maakten ze vrolijke liedjes over Franse meisjes, burgertenten en ook stiekem eentje over Serena Williams. De band heeft een voorliefde voor bizarre clips, en dat is ook weer te zien aan hun nieuwe video voor Lagrimas. Gezichten vliegen door het heelal, cactussen vermenigvuldigen zich in rap tempo en reusachtige handen pakken fruit van de grond. Ik word zo overspoeld met kleuren dat de wereld om me heen ineens erg saai en grijs lijkt. Ik ga direct een cactus te kopen. Groetjes!

