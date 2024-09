Vergeet 4K, hier is een 10K-video van een etmaal in Los Angeles

Of hij nu het verkeersstromen op de I-405 vastlegt of de getijden in Malibu, timelapser Joe Capra a.k.a Scientifantastic weet als geen ander de details van een stad op grote schaal vast te leggen. In zijn nieuwe 10K-timelapse Pano | LA toont hij een beeld van Los Angeles als bruisende metropool, waarin hij zijn camera 24 uur lang op de stad en haar inwoners richtte en de beelden samenbracht in een vloeiende video van 6 minuten.

Capra begon jaren geleden met het maken van groothoekopnamen van LA, toen een klant hem vroeg om een panoramische timelapse van de stad te maken. Om precies te kunnen filmen wat hij voor ogen had, tastte Capra in de buidel voor nieuw materiaal: twee Canon 5D-camera’s en drie verschillende zoomlenzen. Hiermee trok hij naar Malibu om testbeelden van de kust te schieten, waar hij zo geïnspireerd raakte door wat hij zag dat hij terplekke besloot om voor zichzelf te blijven fotograferen. Na ongeveer twee jaar filmen had hij genoeg materiaal om Pano | LA eindelijk te maken.

Videos by VICE

Bekijk het eindresultaat hieronder:

PANO | LA van SCIENTIFANTASTIC op Vimeo.

Bekijk meer werk van Capra op Vimeo en op de website van Scientifantastic.