Verhalen van Grindr-dates die extreem grimmig afliepen

Homomannen weten elkaar al jarenlang feilloos te vinden. Cruisen doen we op straat, in sauna’s, in openbare toiletten, in sportscholen en in parken. Sinds 2009 doen we dat ook via Grindr, een handige app waarmee je werkelijk alle mogelijke soorten homomannen kunt opsnorren voor wat seks.

Het ruime aanbod betekent echter ook dat er zeer maffe mannen zich op het platform bevinden, die als je inlogt dingen sturen in de trant van ‘hoi alles goed wil je alsjeblieft over mijn gezicht klaarkomen terwijl je me schopt en roept dat mijn moeder niet van me houdt??’ gevolgd door een foto van hun pik naast een deobus/colablikje/afstandsbediening. Deze mensen neem je voor lief, de geschikte kandidaten pik je er wel uit. Meestal dan.



Want soms lopen deze dates niet zo soepel en omdat slechte seksverhalen met elkaar delen grappig is en de pijn verzacht bespreken we dan ook graag onze seksuele fiasco’s. Hier een selectie verhalen van Grindr-dates die goed mis gingen, zodat jij mee kan genieten. Uiteraard met gefingeerde namen, want discretie is een belangrijk goed op Grindr.

De poppers-verslaafde (Jasper*, 23)

Het was Nieuwjaarsochtend 2015 en omdat het goede voornemen ‘minder hoerig zijn’ natuurlijk pas zou ingaan als ik had geslapen, raakte ik op Grindr aan de praat met een gast die ik semi-aantrekkelijk vond, en waar ik in mijn huidige staat wel down voor was. Toen ik bij hem aankwam bleek hij een partner te hebben die lag te slapen. Al snel haalde hij een flesje poppers tevoorschijn, dat vervolgens geen seconde meer uit zijn handen verdween. Hij bleef maar het flesje onder zijn neus houden.

Na een tijdje stonden we onder de douche, toen het mis ging. Na zijn zoveelste dosis Rush stortte hij ineens op het harde steen van de badkamervloer. Het zal het tekort aan zuurstof in zijn hersenen zijn geweest van al dat gesnuif, in combinatie met de warme douche. Licht stuiptrekkend en met opengesperde ogen keek hij me recht aan, niet in staat iets te zeggen. Ik raakte in paniek. ‘Holy fuck, ik sta met iemand onder de douche wiens naam ik niet eens weet en hij gaat dood!’ dacht ik bij mezelf. Wat ga ik dadelijk tegen de politie zeggen? Ik riep dat ik zijn vriend ging wakker maken, maar hij wist met zijn ogen en een licht nee-schuddend hoofd duidelijk te maken dat hij dat écht niet wilde. Ik wachtte nog een paar seconden en toen begon hij gelukkig langzaam bij te komen.

Mijn piemel was inmiddels gekrompen tot het formaat van een partyknakworstje. Ik vond het inmiddels wel tijd om te gaan, dus droogde me af, kleedde me aan, nam afscheid en vertrok. Maar niet voordat zijn vriend, die blijkbaar wakker was geworden door het geluid, met een slaperig hoofd naar buiten kwam om ons te begroeten. Ik stamelde ‘hoi’ en rende de deur bijna uit. Hopend dat het nieuwe jaar me wat minder nare ervaringen zou brengen.

Modderpootjes (Benjamin, 26)

Een tijdlang was ik behoorlijk seksverslaafd en Grindr bood me daarbij een goede uitkomst. Soms sprak ik op één dag met vier of vijf mensen af: trio’s, een snelle beurt in de pauze van mijn horecabaan en ik heb zelfs een date gehad in een ziekenhuis.



Op een dag had ik echt geen rode cent meer, en niet eens een pakje noedels in de kast. Aangezien ik toch al met iedereen seks had, waarom niet een keertje geld ervoor vragen? Een gast bood me 70 euro. Hij deed een beetje mysterieus over wat ik er precies voor moest doen, maar ik hoefde niet eens seks met hem te hebben, zei hij. Het klonk perfect, dus ik sprak diezelfde avond af bij hem thuis. Hij was ergens in de veertig en had een groot huis in de buurt van het centrum van Amsterdam. Het was een beetje een vreemde kwast die niet veel zei, maar hij kwam vriendelijk over.

Hij zei dat ik mijn schoenen uit moest doen, en stuurde me vervolgens naar buiten om door de modder te lopen. Ik deed wat hij zei en liep terug naar binnen. Vervolgens sommeerde hij me om over zijn rug heen te lopen, en terwijl ik met mijn doordrenkte bokkenpootjes over hem heen liep, kreunde hij zachtjes. Toen moest ik mijn voeten over zijn lichaam wrijven en daarna likte hij mijn voeten af – teen voor teen, tot ze helemaal schoon waren. Toen hij klaar was en de modder had opgeslobberd, bereikte hij zijn hoogtepunt en pufte hij nog een beetje na, voordat hij me het geld overhandigde. Ik deed snel mijn sokken en schoenen aan, propte het geld in mijn zak en spurtte naar huis. Ik kon gelukkig weer een tijdje eten, maar heb me nog nooit zo goor gevoeld.

Bloedneus (Alex, 26)

Vanwege een combinatie van een dinsdagdip en totale verveling bracht ik de halve dag op Grindr door. Met succes, uiteindelijk. Terwijl ik mijn date stond voor te bereiden door te douchen, zag ik ineens bloed langs mijn benen stromen. ‘Oh mijn god,’ dacht ik, ‘het anaal spoelen is helemaal misgegaan’. Beelden van anale prolaps schoten door mijn hoofd. Godzijdank ontdekte ik al snel dat het om een bloedneus ging – iets waar ik na een wild weekendje wel vaker last van heb.

Mijn date arriveerde en kort nadat we begonnen bleek al dat deze gast dominant was om het dominant zijn, en nauwelijks lette op wat ik er eigenlijk van vond. Hij had een enorme piemel en terwijl hij veel te ruw mijn gezicht aan het neuken was, raakte hij ineens in paniek.

Ik had het zelf niet door tot hij het zei, maar het bloed stroomde als een lava-uitbarsting uit mijn neus. Alles zat onder. Hij werd helemaal paranoïde, omdat hij heel bang was om hiv op te lopen. De date veranderde zo in een soort therapiesessie, waarbij ik erg mijn best moest doen om hem ervan te overtuigen dat ik recentelijk getest was, en geen onveilige anale seks had. Uiteindelijk lukte dat, maar echt gezellig of geil zou het die dag niet meer worden.

Het raamkozijn (Moos, 25)

Behoorlijke gestrest door werk en een spoedverhuizing, leek een flinke pot seks me wel goed idee wat te ontspannen. Een blonde adonis had me een dag eerder op Grindr een bericht gestuurd omdat hij me had herkend op straat. Na een vrij genânte date in een biercafé, met meerdere exen die we tegenkwamen, nam ik hem mee naar mijn gloednieuwe huis.

Na vijf minuten besefte ik dat ik in de eerste nacht in mijn nieuwe huis seksend met mijn blote bast tegen het gordijnloze raam stond gedrukt. Mijn buren! Filmpjes!

‘Woon je altijd zo?’ zei hij, toen hij naar de puinhoop in mijn net opgeleverde huis keek. Overal stonden dozen en er lagen allerlei spullen op mijn sneue opblaasbedje. We waren allebei behoorlijk in de olie, dus al snel kwam het tot een daverend seksvuurwerk. Het opblaasbed zakte helaas in, dus verhuisden we naar de badkamer. Die was echter nogal klein. Hij opperde om verder te gaan in het bed van mijn huisgenoot, maar dat ging me te ver. En dus tilde hij me op en neukte hij me in het raamkozijn van de woonkamer. Ik liet me er uit geilheid in meeslepen, tot ik na vijf minuten besefte dat ik in de eerste nacht in mijn nieuwe huis seksend met mijn blote bast tegen het gordijnloze raam stond gedrukt. Mijn buren! Filmpjes!



De volgende dag werd ik wakker op de kwelgeest die voor luchtbed door moest gaan, met koppijn zoals alleen speciaalbier dat kan geven. Terwijl ik op de fiets naar werk zwabberde, maakte een groep voorbijgangers kreungeluiden toen ik voorbij fietste en riep iemand anders iets van ‘Moet je kijken!’ terwijl hij naar me wees. Dagenlang was ik paranoïde dat iemand een filmpje van me had geplaatst op Dumpert of Twitter, en als een bezetene zocht ik het internet af naar een eventueel filmpje van mijn kreunende gezicht tegen een raam gedrukt. Godzijdank werd een Patricia Paay’tje me bespaard.

Condoomkunst en een tieneridool (Peter, 25)

Ik had via Grindr een afspraak met een tamelijk geile daddy in mijn geboortestad, wat uitmondde in een opstapeling van rare situaties. Hij deed open in zijn half openhangende badjas, klaar om direct naar de slaapkamer te vertrekken. Ergens vind ik dat altijd wel een beetje jammer: ik verwacht niet om eerst je ouders te ontmoeten, maar je mag best even de illusie wekken dat er iets meer wederzijdse interesse is dan puur de seks. Zijn hond, een kleine kutkeffer die me direct aanviel, haalde verdere romantiek sowieso al weg.

Op het bed lag een sekskunstwerk: een waaier van condooms en twee flessen glijmiddel, keurig in de letter V gelegd.

Na een minimale woordenwisseling vervolgden we onze weg naar zijn slaapkamer. Daar had hij een mooie verrassing voor me: op het bed lag een waaier van condooms en twee flessen glijmiddel – een op waterbasis en een op siliconenbasis – keurig in de letter V gelegd. Het sekskunstwerk was even hilarisch als zaaddodend.

Na mijn condoom- en glijmiddelkeuze begonnen we te tongen, maar hij onderbrak de sessie snel om wat muziek op te zetten. De goede man zette het album van Birdy op. BIRDY, dat Britse tienermeisje met een beugel en een neiging tot overdreven te articuleren. Ik wist niet wat me overkwam en zette ongemakkelijk de sessie voort, al begon ik me door de muziek te voelen alsof ik op mijn eigen begrafenis was. Hij kwam uiteindelijk klaar tijdens Skinny Love.

*Zoals gezegd zijn alle namen gefingeerd en komen alleen de leeftijden overeen. De namen zijn bekend bij de redactie.