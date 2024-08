Vertederende foto’s van Rotterdamse bokslegendes

Vanavond gaat de docuserie Boxing ’82 in première op VICELAND. De serie volgt boksschool Boxing ’82 uit Rotterdam Zuid op haar weg om haar bokslicentie terug te winnen. Die licentie is de school jaren geleden verloren na een incident tussen manager Frans en een scheidsrechter. De documentaire volgt de sleutelfiguren van de boksschool op weg naar een groot gala waarin de boksers van Boxing ’82 eindelijk weer aan een officieel gevecht mogen deelnemen.

Maeve Stam (fotograaf bij HALAL) ging in aanloop naar de docu langs bij de boksschool en maakte foto’s in de school, bij de hoofdrolspelers thuis en bij het gala. Maeve werd bij Boxing ’82 hartelijk ontvangen in een wereld die voor veel mensen gesloten blijft. “Je wordt in eerste instantie een beetje begroet met typisch Rotterdamse, soms platte humor, maar daar kan ik juist wel om lachen. Het breekt het ijs.”

Videos by VICE

Ze omschrijft de mensen in de boksschool als echte Rotterdammers uit Zuid. “Ze hebben allemaal een bepaald randje, maar als je daar doorheen kijkt zijn ze bijzonder en hartelijk. Ze hebben een grote bek, maar een klein hartje. Niet per se mensen die je heel erg op je gemakt stellen, maar wel authentiek. Ze waren ook erg open en vonden het leuk om hun verhalen met mij te delen. Dat is als fotograaf natuurlijk heerlijk.”

Buitenstaanders kunnen soms nog weleens het idee hebben dat boksers agressievelingen zijn, omdat de sport uiteindelijk toch neerkomt op het neermeppen van je tegenstander. Volgens Maeve kun je in haar foto’s en de docuserie zien dat dit beeld niet klopt en wijst op de sociale functie van de school. “Een bokser als Mike, die zichzelf vroeger vaak in de problemen bracht op straat, kan nu alle frustraties en ergernissen in de boksring kwijt. Het meest bijzondere vind ik de 89-jarige Jaap, die dagelijks in de school te vinden is en zelfs nog les geeft aan kinderen. Als hij het boksen niet had gehad, was hij misschien wel nooit de deur meer uit te gaan. Die man is een wandelend geschiedenisboek. Hij kon zoveel verhalen vertellen over Rotterdam en het havengebied. Het is prachtig dat mensen als hij nog een plek hebben waar ze zich thuis voelen en nog actief kunnen zijn.”

Boxing ’82 is vanaf vandaag elke donderdag om 21.00 te zien op VICELAND (Ziggo kanaal 26 en Caiway kanaal 22). Je kunt de trailer en meer vast hier bekijken.

Bekijk Maeve’s foto’s hieronder.