VICE Belgium is gelanceerd en dat vierden we in een filmische setting

Vanaf nu lees je op VICE Belgium verhalen die je nergens anders vindt – van ontboezemingen over seks en drugs tot verslagen over cultuur, identiteit en actualiteit. Afgelopen donderdag maakten we dit eindelijk bekend in het filmische Cinema Galeries, op kruipafstand van het beruchte Delirium (je kan al ruiken waar de uitgang van de zuilengalerij ons later naartoe lokte). Ook Belgische toppers als LeFtO en Adil El Arbi waren erbij. Van achter de draaitafels zorgden Danga en Hush Hefner met vlammende sets voor de soundtrack van de avond.



Voor de echte celebratie van start ging, doken we in de cinemazaal voor een preview van VICELAND als aperitief. We klonken op deze digitale geboorte met een pint in elk hand, mini-croques en een presentatie van de sappige VICELAND-programmering die jullie de komende tijd te wachten staat. Een voorproefje: het tweede seizoen van Bong Appetit en States of Undress, nieuwe shows als Tokyayo, fictieserie What Would Diplo Do? en Nuts & Bolts met Tyler, The Creator.



Wanneer je voorhoofd stilaan te glanzend werd en je parfum transformeerde in een Eau de Okselvijver kon je je afzonderen van alle heftigheid op de dansvloer bij de expositie THINGS, een project dat VICELAND maakte met de Amerikaanse kunstenaar Andrew Miller. Zo kon je toch nog een beetje cultuur opsnuiven tussen het feesten door.

In een notendop: we hebben met veel ambiance (en liters Jupiler) een memorabele avond beleefd. Foto’s van alles wat wij zelf niet meer weten vind je hier: