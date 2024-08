Na bijna twee jaar verveling mochten we weer een hiphopfeestje geven

Als de lockdowns van de afgelopen tijd ons een ding hebben geleerd, is het dat slappe feestjes een zeer grove verspilling van tijd zijn. Als je na anderhalf jaar binnen te hebben gezeten nog steeds genoegen neemt met halfbakken borrels waar lauwe bittergarnituur wordt geserveerd, is dat verschrikkelijk slechte time-management, en bovenal een klap in je eigen gezicht. De tijd van half werk is voorbij (tenzij het gaat om je echte werk, je baan. Katers zijn een prima excuus om vandaag een beetje te verzaken).

Gisteravond hebben we ons voornemen om nooit meer half werk te leveren alvast hard gemaakt. In de Marktkantine in Amsterdam lieten we samen met Puma, Beats en een hele hoop jonge en gretige rappers de eerste avond van ADE in rook opgaan. Oomto was daar, Laylo had een aanzienlijk deel van Eindhoven naar de hoofdstad gesleept, Brunzyn was z’n prettige zelf, Amy Miyú heeft de boel stuk gemaakt, enzovoorts – de mensen die er bij waren weten precies wat we bedoelen.

Raymond van Mil zorgde er met z’n camera voor dat ook deze editie rechtstreeks de boeken in kan.