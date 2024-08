Kom naar de VICE Night op het Nederlands Film Festival

We hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat de zomer nu wel echt over z’n hoogtepunt heen is, maar het goede nieuws is dat dat betekent dat het Nederlandse Film Festival weer bijna begint. Op het NFF, dat dit jaar plaats van 27 september t/m 5 oktober, kan je zo’n beetje alle films zien die het afgelopen jaar in Nederland zijn verschenen.

Omdat dat zelfs voor de meest doorgewinterde filmfreak wel erg veel films zijn om in een week te zien, hebben we een selectie van vier van de beste en leukste films en documentaires gemaakt, die je kunt zien tijdens de VICE Night at NFF. Dat is op donderdag 3 oktober, in Kinepolis in Utrecht. Ook komen de makers van die films langs om al je vragen te beantwoorden. Daarna is er een borrel, waar je met een glas drank in je hand aan kunt pappen met mede-filmliefhebbers, filmmakers en alle andere mensen die op de VICE Night at NFF verzeild zijn geraakt. Koop je tickets hier.

Dit zijn de films die je op de VICE Night kunt gaan zien:

Patroon

Nadat Malik met zijn moeder van Curacao naar de Bijlmer verhuist verloopt de relatie tussen de twee stroef. Malik trekt erop uit, maakt vrienden en wordt verliefd. Als hij vader wordt, en tevergeefs teruggaat naar zijn moeder voor advies, beseft Malik dat hij de enige is die kan beslissen over het verloop van zijn leven.

Kort! – Colosseum

Zwaargewicht Hadi verlaat een kickboksgala als winnaar, maar echt blij is hij niet. Hij heeft het moeilijk met de polarisatie binnen én buiten de ring. Als hij moegestreden een bar binnenstapt proeft hij eerst wantrouwen, tot een van de stamgasten hem vriendelijk benadert. Helpt deze avond Hadi over zijn zorgen over xenofobie heen te stappen, en om de zorgen van zijn dagelijkse bestaan even te vergeten?

De Ontmoeting – When We Were Strangers

De Ontmoeting – When We Were Strangers, de debuutfilm van Ayla Spaans, is een non-verbaal, experimenteel liefdesverhaal. Hoofdpersoon Lila gaat naar een feest, waar ze bij binnenkomst wordt overrompeld door emoties. Al snel ontmoet ze Luca, op wie ze verliefd wordt, en met wie ze op reis gaat door het huis waar het feest wordt gegeven. Elke kamer die ze betreden staat voor een nieuwe fase in hun relatie. ‘s Ochtends slaat de verwarring toe, en raken de twee elkaar in de laatste kamer kwijt.

Teledoc Campus – Goodwill Dumping

In deze korte documentaire gaan filmmaker Teddy Cherim en modeontwerper Lisa Konno achter de kleding aan die door ons wordt gedoneerd. Wat gebeurt er met jouw afgedankte kleding nadat je het in zo’n container hebt gestopt? De liefdadigheidsindustrie die hierachter zit heeft door zijn enorme schaal en vele facetten haast iets buitenaards. Een schijnbaar kleine handeling zoals het schenken van je oude T-shirt is het begin van een proces met grote gevolgen, bijvoorbeeld voor de industrie in de landen waar die kleren uiteindelijk terechtkomt.

De VICE Night at NFF is op donderdag 3 oktober vanaf 20:00 uur in Kinepolis in Utrecht. Koop hier je kaartjes, want hier wil je bij zijn.