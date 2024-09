VICTOIRE X FESTUS leggen precies uit wat ‘De Phonk’ is

Het is 2017, en als je nu niet 24/7 per dag bereikbaar bent, heb je al snel de status van een flapdrol te pakken. Je kan je moeder, klennies of iedere telemarketeer ooit ter wereld niet meer teleurstellen door niet op te nemen. Laten we blij zijn dat rappers, Kevin Gates ik zie je, dit als beroepsgroep massaal steunen door minimaal twee telefoons te laten wapperen in clips. Gelukkig wordt dit in de gloednieuwe clip voor De Phonk van VICTOIRE X FESTUS ook niet nagelaten.

In deze clip, die hier bij ons in première gaat, leren ze ons precies wat De Phonk inhoudt. Ze hebben de video zelf geschoten, en de beat is geproduceerd in samenwerking met Ben Lardinois. VICTOIRE stond overigens op een van de meest onderschatte straattracks van 2016, Narco Polo, maar zorg dat deze track wel de shine krijgt die het verdient door de clip hier beneden te kijken.