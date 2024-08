Bekijk 250 nooit eerder vertoonde video’s van ontploffende atoombommen

Mijn lievelingsaflevering van Twin Peaks: The Return van David Lynch heeft de onschuldige titel ‘Gotta Light?’. Er gebeuren een hoop vreemde en angstaanjagende dingen in die aflevering, maar de vreemdste, engste en gek genoeg ook de mooiste gebeurtenis is de eerste succesvolle kernproef in 1945 in New Mexico.



Lynch neemt je mee naar het binnenste van de allereerste kernexplosie, naar het hart van het kwaad waarmee het Twin Peaks-universum doordrongen is. Allemaal onder begeleiding van de knerpende klanken van Threnody to the Victims of Hiroshima van componist Krzysztof Penderecki. Met abstracte beelden maakt Lynch invoelbaar hoe het is om met iets geconfronteerd te worden dat zo weerzinwekkend is, dat het niet te bevatten is. Zo zouden kernwapens ons moeten laten voelen: verbouwereerd en doodsbang. En dan niet alleen omdat ze tegen “ons” gebruikt kunnen worden, maar omdat deze onbegrijpelijke allesvernietigende wapens überhaupt bestaan.

Zo voelde ik me ook toen ik een paar van ongeveer 250 nooit eerder vertoonde video’s van kernproeven in de Verenigde Staten bekeek. Het Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Californië zette de video’s deze week op hun YouTube-pagina. Livermore is een Amerikaans defensieonderzoekslaboratorium dat zich bezighoudt met het nucleaire arsenaal van de VS. Een deel van de werkzaamheden van het lab bestaat uit het digitaliseren en analyseren van beeldmateriaal van oude kernproeven. Tussen 1945 en 1962 voerden de Verenigde Staten 210 atoomtests uit in eigen land. In de decennia daarna lagen de duizenden opnames van deze proeven stof te vergaren in allerlei legerkluizen.

Tegenwoordig probeert het Livermore deze opnames te digitaliseren, zodat bestudeerd kunnen worden voordat ze vergaan. Het lab heeft al honderden video’s van kernexplosies vrijgegeven en geüpload.

“We hopen dat er nooit meer kernwapens gebruikt hoeven te worden,” zei Greg Spriggs, een natuurkunde van het LLNL die onderzoek doet naar kernwapens, vorig jaar in een persbericht over een reeks vrijgegeven video’s van atoomproeven. “Ik denk dat als we de geschiedenis vastleggen en laten zien hoe verwoestend deze wapens zijn, mensen misschien terughoudender zullen zijn om ze te gebruiken.”

Hier zijn een paar video’s van ‘het wapen dat alles veranderde’ die zelfs de beelden van Lynch evenaren:

Operatie Hardtack II was een laatste sprint om nog wat nieuwe kernwapens te testen vóór er een kort verbod op kernproeven van kracht ging in 1958. Er werden in totaal 37 bommen tot ontploffing gebracht, waarvan er 4 werden getest op de laatste dag vóór het verbod.



Voor Operatie Dominic werden in 1962 31 kernproeven gedaan als reactie op het hervatten van de test in de Sovjet-Unie.

Bij Operatie Teapot werden in 1955 14 kernwapens tot ontploffing gebracht in woestijn van Nevada.

Operatie Hardtack I vond plaats in 1958 en telde meer nucleaire ontploffingen in de Stille Oceaan (35) dan ooit tevoren.

