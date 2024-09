Er is niks hypnotiserender dan video’s van kleurig zand dat wordt gesneden

Ik heb sinds kort een nieuwe favoriete Instagram-pagina. Het heet Sandtagious, en het is letterlijk niets anders dan een verzameling video’s van iemand die heel langzaam en zorgvuldig zand snijdt. Maar om de een of andere reden is het intens bevredigend en op een vreemde manier rustgevend.

De video’s worden gemaakt met kinetisch zand, speciaal zand dat een soort siliconenolie bevat, waardoor het net als nat zand dikker en vormbaar is. Ik kwam de pagina afgelopen vrijdag tegen (ik was misschien onder invloed van het een en ander) en was meteen verkocht.

De maker van de video’s is pas sinds februari bezig, maar heeft nu al duizenden views, likes en comments van andere zandfans. Ik probeerde contact op te nemen met de eigenaar van het Instagram-kanaal om erachter te komen waarom hij deze video’s maakt en wat hij er zo interessant aan vindt. Hij wilde graag anoniem blijven, maar hij vertelde dat hij een Amerikaanse ontwerper is.

“Ik vond dit soort zandvideo’s zo interessant dat ik mijn eigen video’s wilde gaan maken,” zei hij via de mail. “Ik wilde mijn eigen ontwerp en creativiteit erin kwijt kunnen en zo is het op gang gekomen. Bovendien ben ik een perfectionist en de vormen die ik maak passen goed bij dit soort visuals.”

Een deel van de charme is de perfectie en precisie. Als hij een stuk zand zou snijden en het zou verkloten, zou het in ieder geval voor mij heel frustrerend zijn om naar te kijken. Maakt hij wel eens fouten?

“Ja, heel vaak,” schrijft de ontwerper. “Maar bij het gemengde zand heb je vaak maar één kans dus die zijn nog zenuwslopender.”

De video’s zijn getagd om mensen met ASMR aan te trekken. Dat is een soort zenuwtrek waarbij bepaalde geluiden een aangenaam tintelend gevoel opwekken. Er is een hele online gemeenschap met honderden video’s die zo’n gevoel moeten oproepen. Ik heb de ASMR-trend nooit begrepen, maar om de een of andere reden hebben deze zandvideo’s een wat universelere aantrekkingskracht.

De man achter Sandtagious denkt dat het komt door de combinatie van vorm, kleur en geluid. En het is niet het enige kanaal met kinetisch zand: er zijn er ontzettend veel. Maar veel daarvan zijn niet zo precies als Sandtagious en daarom niet zo bevredigend. Bovendien probeert hij te vernieuwen in de wereld van gekke zandsnijvideo’s.

“Ik zie graag hoe verschillende vormen er beter uit gaan zien als ze loskomen, of dat nou door snijden, scheppen of slaan is,” schrijft hij. “De ijsschep is relatief nieuw in de zandwereld.”