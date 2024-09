Hoe ik op mijn twintigste scout werd bij FC Groningen

Toen ik twintig jaar was, begon ik net met studeren en stond ik vooral in de kroeg. Wes Beuvink werkt op deze leeftijd als scout bij FC Groningen. Met een team van andere scouts adviseert hij de technisch directeur welke spelers – voor soms grote bedragen – het beste passen bij de club.

Wes maakte eerder tactische analyses voor voetbalsite Tussen de Linies en begon vanaf zijn vijftiende te werken voor het adviesbureau SciSports. Zijn kijk op voetbal viel op bij technisch directeur Mark-Jan Fledderus, die besloot hem als videoscout naar Groningen te halen. Als videoscout doet hij simpel gezegd achter zijn computer het voorwerk, voordat een andere scout een speler live gaat bekijken.

Ik zocht Wes op in Groningen, om erachter te komen hoe hij het heeft geflikt om op zo’n jonge leeftijd bij een profclub binnen te komen.

VICE: Ha Wes, de meeste mensen van jouw leeftijd studeren nog. Heb jij gestudeerd?

Wes Beuvink: Ik heb vorig jaar nog even Communicatiewetenschappen gestudeerd in Utrecht, maar de voetbalwereld bleef me trekken. Ik ging voor de studie met de trein op en neer vanuit Oldenzaal, maar meestal keek ik vooral uit naar de terugreis. Dan kon ik tenminste weer voetbalwedstrijden kijken.

Hoe ben je met dit soort werk begonnen?

Ik weet nog dat ik me op mijn vijftiende op Tweede Kerstdag ‘s ochtends verveelde. Ik ben toen een stuk gaan typen voor Tussen de Linies op basis van statistieken over verdedigende middenvelders in de Eredivisie. Als ik het nu teruglees, slaat dat artikel nergens op, maar ik had wel een passie en dat is het begin. Op een dag heb ik Arnold Bruggink brutaal een DM gestuurd. Arnold deed toen naast zijn werk als analist bij FOX Sports ook nog werk als scout, dus ik vroeg of ik een dagje mee mocht lopen bij een wedstrijd. “Ga gewoon een keer mee,” stuurde hij terug. We zijn meerdere keren naar een potje gereden. We praatten in de auto over voetbal, zijn carrière, mijn studie, eigenlijk over van alles. Arnold is een hele chille gast, van wie ik veel heb kunnen leren.

Hoe ben je bij FC Groningen terecht gekomen?

Eerst ging ik aan de slag bij SciSports, waar we clubs op basis van data adviseerden welke spelers ze het beste konden aantrekken. De huidige directeur van FC Groningen, Mark-Jan Fledderus, kwam regelmatig langs bij ons op kantoor. Hij speelde op dat moment linksback en wilde alles weten over zijn directe tegenstanders. Gaat hij bijvoorbeeld vaker binnendoor of buitenom?

Mark-Jan werd destijds ook wat ouder. Dus hij had de statistieken ook wel nodig, maar dat zal hij waarschijnlijk zelf niet toegeven, haha. Later ging Mark-Jan als technisch directeur bij Heracles werken en kwam hij een keer een presentatie geven bij mijn amateurclub. Daar raakte ik voor het eerst met hem aan de praat. Ik denk dat hij redelijk onder de indruk was dat iemand van mijn leeftijd zo over voetbal kon praten. Hij vroeg of ik niet een keer wat voor hem wilde doen.

Wat voor klusjes deed je voor hem?

Ik bekeek wedstrijden en spelers voor hem, waar ik rapporten over aanleverde. Ik ben ongeveer zeven keer bij hem langs geweest. Hij was altijd wel positief en stiekem hoopte ik dat hij zou vragen of ik daar wilde komen werken. Ineens zei hij: ‘Ik ga naar FC Groningen. Wil je mee?’ Het verraste me, omdat hij nog niet zo lang bij Heracles werkte, maar over FC Groningen hoefde ik niet lang na te denken.

Hoe ziet een werkdag als videoscout eruit?

Ik zoek nog naar het perfecte ritme, maar meestal probeer ik twee wedstrijden per dag te bekijken. Bij een derde wedstrijd gaat mijn concentratie vaak omlaag. Via het platform WyScout kun je ook makkelijk losse clips van spelers bekijken. Naast twee wedstrijden probeer ik op die manier nog een of twee spelers te analyseren.

Heb je enig idee hoeveel wedstrijden je tot nu toe hebt gezien als scout?

Ik heb sinds september ongeveer vijfhonderd rapporten van spelers opgeleverd. Dus dat is wel aardig qua productiviteit, denk ik. Ik heb geen idee hoe het in verhouding staat met andere clubs. Het is echt een droombaan: ik kijk voetbalwedstrijden voor mijn werk.

Het lijkt me waanzinnig moeilijk om in te schatten of een speler de stap naar FC Groningen aan kan. Hoe doe je dat?

Dat is de kunst van het scouten. Ik kijk naar intensiteit, manier van bewegen, eerste aannames, kijkgedrag en hoe een speler handelt onder druk. Als ik wedstrijden kijk in de lagere competities van Duitsland en Spanje, zie ik bijvoorbeeld dat de ruimtes daar groter zijn. Maar hoe goed is die speler nog als de ruimtes kleiner worden? Laatst zag ik bijvoorbeeld een pass van Naci Ünüvar met buitenkant rechts. Het was een mooie pass, maar hij had vijftien meter om zich heen en geen directe tegenstanders, dan zegt het mij minder.

Onze interviewafspraak is een aantal keer verzet, omdat je in het buitenland was om te scouten. Wat deed je daar?

Ik probeer steeds meer live scouting te doen, omdat ik mezelf daarin wil ontwikkelen. Ik was op een jeugdtoernooi in het buitenland – dat is dus echt op de toekomst gericht. De andere trip was gespitst op hele gerichte scouting. Dan ga ik kijken naar een speler die mij of iemand anders is opgevallen uit data- of videoscouting.

Wat kun je beter zien als je een speler live aan het werk ziet?

Als ik bijvoorbeeld naar een wedstrijd op het derde of vierde niveau van Duitsland ga en er niet zoveel toeschouwers zijn, hoor ik spelers praten. Daar kan ik toch een stukje coaching en mentaliteit van een speler in zien. Bij live scouting kan ik ook beter zien of een speler goed omschakelt, want op beelden volgt de camera bijna altijd de bal. Ook is het tempo in het echt iets beter te zien, waardoor het beter te vergelijken is met het niveau van de Eredivisie.

En andersom? Wat maakt het prettiger om een speler achter je laptop te bekijken?

Allereerst scheelt het geld en tijd, omdat je niet hoeft te reizen. Daarnaast is het makkelijk om het spel te pauzeren en versnellen. Als je dezelfde situatie twee of drie keer bekijkt, zie je weer hele nieuwe dingen. Het is wel een nadeel dat de kwaliteit niet altijd even goed is. Bij lagere niveaus in het buitenland wordt er soms uit rare hoeken gefilmd, trillen de camera’s of lopen er mensen door het beeld. We hebben bij FC Groningen een redelijk jong scoutingsteam en we geloven alle vijf in de kracht van live-, data- en videoscouting. De datascout en ik hebben geen profvoetbalverleden, maar dat vormt geen enkele belemmering. Onze directie gelooft in onze manier van scouten.

Data en beelden van spelers zijn tegenwoordig voor elke club makkelijk te verkrijgen. Maakt dat het moeilijker om een uniek talent te vinden?

Ik denk dat de pareltjes altijd wel boven komen drijven als de scouting goed is ingericht. Sommige clubs nemen rapporten af bij een datapartij, maar wij vragen juist de ruwe cijfers op. Daar laat onze datascout Sil Piek ons eigen ontwikkelde model op los, waardoor er andere spelers uitkomen. Ik denk ook niet dat het de kunst is om een goede speler te herkennen. Als jij naar een wedstrijd zou kijken, pik jij ook de beste speler eruit. Belangrijker is dat er een goede structuur en organisatie onder ligt, waardoor het je continu lukt om geschikte landen en competities eruit te filteren. Zo blijf je goede spelers vinden.

Werk je ook direct samen met hoofdtrainer Danny Buijs?

Ik heb regelmatig contact met de trainer. Danny is een hele chille gast en altijd oprecht geïnteresseerd in wat ik doe. Ik help ook weleens mee met de tegenstanderanalyse van het eerste elftal. Dan analyseer ik een team in plaats van één speler. Dan kijk ik naar tactieken, vaste patronen en acties van spelers die me opvallen. Danny is tactisch erg sterk, dus daar probeer ik zoveel mogelijk van te leren.

Het was in Groningen met het vertrek van Kaj Sierhuis een chaotische deadlinedag van de transfermarkt. Merk je daar als scout iets van?

Als je het als scout goed doet, hoef je op de deadlinedag eigenlijk niets meer te doen. We hadden onze lijstjes van interessante spelers al klaar. Van Daishawn Redan hadden we al rapporten liggen uit zijn Ajax-tijd. Hele positieve rapporten, maar in die tijd was hij niet haalbaar voor ons. Zo kan een dossier dat je over de langere termijn opbouwt, uiteindelijk iets opleveren. Ik heb Redan ook vaak in actie gezien op het vierde niveau van Duitsland, waar het tweede team van Hertha in uitkomt. Het is nu wel spannend om te zien of de spelers die we met het scoutingsteam beoordeeld hebben, het ook daadwerkelijk goed gaan doen. Ik hoop natuurlijk dat die jongens het waarmaken.

Daishawn Redan in het shirt van FC Groningen.

Word je veel benaderd door zaakwaarnemers die hun spelers bij FC Groningen willen stallen?

Dagelijks sturen zaakwaarnemers beelden van spelers door. Er zit veel troep tussen, maar het hoort ook wel bij het onderhouden van mijn netwerk. Laatst kreeg ik een berichtje van een clubloze speler of hij bij FC Groningen kon komen trainen. Hij was een verdediger, maar in zijn eigen cv stond dat hij er het afgelopen seizoen twintig goals had gemaakt. Daar moet ik vooral om lachen.

Kun je dit werk thuis een beetje loslaten?

Moeilijk, maar ik vind het niet erg. Sommige mensen denken dat het leven van een scout een luizenleven is, maar je bent er echt 24/7 mee bezig. Ik ben ‘s nachts ook een keer wakker geworden omdat een speler in mijn droom was geschoten. Dan kijk ik toch even snel op Transfermarkt waar hij nu speelt en hoe hij presteert. Ik zie mijn werk ook nog als hobby, dus het kan soms zijn dat ik om half negen ‘s avonds mijn laptop openklap om clipjes van spelers te kijken. Mijn vriendin zegt weleens: ‘Hou die laptop nou eens dicht.’ Misschien is het goed om er nog een andere hobby naast te zoeken.

Een voetballer wil telkens bij grotere clubs spelen. Wil jij als scout ook naar de absolute top?

Die vraag heb ik mezelf ook weleens gesteld. Bij een grote club als Barcelona kun je zowat iedere speler halen, dus misschien is dat voor een scout juist wel minder leuk. Daar is het weer de kunst om onderscheid te maken tussen een hele goede speler en een speler voor de absolute top. Ik denk dat je als scout bij een kleinere club meer invloed kunt hebben. Ik wil zeker veel bereiken, maar dat hoeft niet per se in de absolute top. Het lijkt me wel mooi om ooit door te groeien naar een functie als hoofdscout of technisch directeur. Maar eerst wil ik hier goed werk leveren en zorgen dat ik een goede scout word.

