Vieze Freddy uit zijn ontploffingsdrang door zichzelf als vulkaan te schilderen

Breek me de bek niet open over innerlijke vulkanen. Geen mens kan een uitbarsting voor altijd onderdrukken. Kijk, een rennie-tabletje doet heus een hoop om de boel eventjes te kalmeren, maar vroeg of laat moet je om leren gaan met je intrinsieke ontploffingsdrang. Maar hoe doe je dat? ‘Kunst’ is hierop het antwoord. Vieze Freddy bewijst dit in een gloednieuwe aflevering van Noisey Self-Portraits door zichzelf te schilderen als een allesverwoestende vulkaan (eentje die ‘kankerdure’ schoenen draagt). Het lava dat uit hem stroomt, verbrandt de haters met slechte muzieksmaak en haters alom. Maar goed: over kunst moet je niet te lang praten, bekijk het hieronder zelf.



