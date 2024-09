Vijf kunstdingen die geen 1 aprilgrap zijn

Een mengelmoes van twee culturen in de vorm van muurschilderingen, installaties en kunstwerken. Kunstenaar Qiu Zhijie mag dan als een van de weinige Chinese kunstenaars nog in China wonen, hij liet de westerse filosofie scharen met Chinese geschiedenis. In deze verzamelcollectie zie je Chinese kalligrafie, maar ook gekleurde spuiten in mensenarmen, flitsende vuurtorens en rugzakken met dierenhoofden erop.

Waar: Van Abbemuseum, Eindhoven

Wanneer: vanaf 1 april tot 24 september

