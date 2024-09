Vijf kunstdingen die geen 1 aprilgrap zijn

Een mengelmoes van twee culturen in de vorm van muurschilderingen, installaties en kunstwerken. Kunstenaar Qiu Zhijie mag dan als een van de weinige Chinese kunstenaars nog in China wonen, hij liet de westerse filosofie scharen met Chinese geschiedenis. In deze verzamelcollectie zie je Chinese kalligrafie, maar ook gekleurde spuiten in mensenarmen, flitsende vuurtorens en rugzakken met dierenhoofden erop.

Waar: Van Abbemuseum, Eindhoven

Wanneer: vanaf 1 april tot 24 september

Je kunt op het Museumplein van het ene naar het andere museum hoppen en zelfs door eentje heen fietsen, maar de nieuwste aanwinst straalt juist door afwezigheid – in fysieke vorm dan. Je kunt het Poëzie Museum alleen zien als je de bijbehorende app op je telefoon hebt gedownload. Zo kun je zaterdagnacht op het grasveld gaan zitten en met het openen van de app je intrede in het museum doen. Zo kun je in alle rust genieten van een versje van Annie M.G. Schmidt of Gerrit Kouwenaar.

Waar: Museumplein, Amsterdam

Wanneer: vanaf 1 april 24 uur per dag

Als deze Biënnale je ontgaan is, heb je niet zitten opletten. De expositie vol hoogstandjes op het gebied van kunst en technologie bereikt haar einde, dus mocht je dat tot nu toe aan je voorbij hebben laten gaan, is het echt tijd om in die blauwgele rups naar Eindhoven te stappen. Je kunt er nog naar een installatie kijken waar een man de controle over zijn lichaam verliest in Stelarc. Hij laat zijn robotarm door toeschouwers besturen, terwijl hij met z’n hoofd in Manchester is en via een koptelefoon in verbinding staat met Basel. Maar je kunt je ook nog laten pletten door twee levensgrote kussens of via VR de kluts tussen links en rechts kwijtraken.

Waar: Klokgebouw Eindhoven

Wanneer: alleen nog dit weekend

Kunst en mode kunnen fungeren als twee handen op één buik. Dat weet jij, maar dat vonden de bedenkers van Pause Pop-up ook. Dus vormt de Posthoornkerk in Amsterdam dit weekend het knooppunt van kunst, muziek, live fotoshoots, optredens en mode. Dat is nogal wat, dus mis het niet.

Waar: Posthoornkerk, Amsterdam

Wanneer: sinds gisteren, alleen nog dit weekend

Bij tatoeages denk ik vooral aan tribals en tramp stamps eigenlijk. Maar gelukkig is er veel meer. Dat het lichaam een doek kan zijn, is te zien op Body Art. Daar vind je de verhalen achter mensen hun tatoeages, maar zie je ook bijzondere onderhuidse implantaten en ingrijpende chirurgische veranderingen. En als je zelf een plaatje op je lichaam hebt zitten, mag je dit weekend gratis naar binnen.

Waar: Het Tropenmuseum, Amsterdam

Wanneer: vanaf nu t/m juli 2018