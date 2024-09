Vijf kunstdingen om dit weekend als een bronstig lentegeitje rond te dartelen

Het werk van fotograaf en kunstenaar Mapplethorpe schuurt en wrijft. Dat deed het tijdens zijn leven al, maar ruim twintig jaar na zijn dood doet dat het nog steeds. De man schuwde naakte lichamen en obscure dingen niet, en hij werd geroemd om zijn iconische beelden. De tentoonstelling laat kunstwerken zien van de periode waarin hij nog aan de weg timmerde tot aan zijn dood eind jaren tachtig. Je moet haast wel met je luie reet naar de Kunsthal gaan, want het is de enige instelling in Europa waar deze tentoonstelling te zien zal zijn.

Waar: Kunsthal Rotterdam

Wanneer: vanaf morgen tot en met 27 augustus

Beeld: TeGek!?

Op drie plekken in België is een te gekke expositie te zien. Het is een beetje een flauwe woordgrap, want het gaat om een project van conceptueel kunstenaar Sven unik-id. Hij verbindt kunstenaars, zoals Berlinde De Bruyckere en Hugo Matthysen, met mensen die last hebben van een psychose of er gevoelig voor zijn. Uit al die ontmoetingen ontstonden kunstwerken en die kun je nu bekijken. In België, dat wel.

Waar: M-Museum in Leuven, ModeMuseum in Antwerpen en Museum Dr. Guislain in Gent

Wanneer: tot en met 16 mei 2017

Beeld door Marinka Grondel met dank aan Love Hotel Collective.

Seksualiteit en Japan is als sushi en frisdrank, een vreemde combinatie. In huizen met flinterdunne muren zitten gezinnen bovenop elkaar, dus wordt er met geen woord gerept over seks. In de love hotels kan men daarom ontsnappen aan de realiteit en discreet een lekker kopje thee drinken en een potje seksen. Al met al een magische plek, inspiratie genoeg voor de kunstenaars die speciaal voor de Love Hotel: ラブホテル Art Exhibition een kunstwerk maakten.

Waar: ROOM4 in Amsterdam

Wanneer: alleen morgen van 17.00 tot 0.00

In de tentoonstelling van Sjoerd Knibbeler gaat hij op ontdekkingsreis in de wereld van de ruimtevaart. Met zijn camera op zak heeft hij de ruimte gefotografeerd en het universum op unieke wijze weten vast te leggen.

Waar: LhGWR, Den Haag

Wanneer: Opening morgen 15:00 tot 17:00 uur en tentoonstelling tot en met 27 mei

Beeld: © Gerrit Rietveld c/o Pictoright Amsterdam 2017.

Ik dacht vroeger altijd dat er in het water rond een kasteel krokodillen zwommen. Dat bleek niet zo te zijn, maar kastelen zijn nog altijd best vet. Dit weekend heb je kans om een Nederlands kasteel te zien en dat bezoekje te combineren met een flinke dosis kunst. Slot Zuylen opent namelijk vanaf dit weekend het normaal gesloten Poortgebouw voor exclusieve bezichtigingen. Allemaal in het kader van 100 jaar De Stijl, omdat er werk van een jonge Gerrit Rietveld te zien is.

Waar: Slot Zuylen, Utrecht

Wanneer: vanaf morgen tot en met 24 september

Beeld: Jordan Wolfson, Female Figure (2016). Foto door Jonathan Smith, met dank aan de kunstenaar en David Zwirner, New York.