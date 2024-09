Vijf kunstdingen om dit weekend de duisternis mee op afstand te houden

1. Dutch Design Week 2016

Exact op het moment dat jij dit leest, is in Eindhoven het grootste designfestival van Nederland aan de gang. Een creatief paradijs met negen dagen vol design, visie, fantasie en kunst, dat je eigenlijk gewoon echt niet mag missen. Van futuristische ontwerpen bedoeld voor de nabije toekomst tot volstrekte fantasiewerelden die (hopelijk) nooit in onze echte wereld zullen bestaan: het is er allemaal. Thema van dit jaar is ‘the making of’: alles wat zich om het proces van het maken en de maker afspeelt dus. Problemen met kiezen door het bijna uit zijn voegen barstende programma? Geen stress: The Creators Project stippelde alvast een special route voor je uit met alle hoogtepunten.

Waar: Verschillende plekken in Eindhoven

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 30 oktober

Een foto die is geplaatst door Amsterdam Dance Event (@amsterdamdanceevent) op 19 Okt 2016 om 5:39 PDT

2. ADE

ADE, ja, waar dus ook een hele kunstprogrammering bij hoort, zo blijkt. Speciaal voor Van Gogh, bijvoorbeeld, creëerde Armin van Buuren een audiovisuele tour langs elf van zijn favoriete schilderijen, terwijl er in de tuin van het Rembrandthuis een installatie staat die op kunstmatige manier “geologische structuren en de aardatmosfeer” nabootst. Lekker. Verder is er nog een reeks experimentele geluidsoptredens en stuit je in De School op bovenstaand lichtkunstwerk. Mocht je nu nóg niet verkocht zijn, dan kun je altijd nog naar het Bijbels Museum (!), waar het hele weekend een experimentele techno-kunst-lichtshow (!!) draait die ‘het ontstaan van de aarde’ (!!!) nabootst.

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wanneer: Nog t/m 23 oktober

Een expositie van twaalf prints van Dullaart in de Carrol Fletcher Galery in Londen, via

3. De eerste solo-expo van Constant Dullaart

Het werk van Constant Dullaart is moeilijk uit te leggen. Komt erop neer dat Dullaart een mediakunstenaar is, die pérfect aansluit op de kunst van het nu: ongrijpbaar, soms niet eens door hemzelf gemaakt, en toch altijd met een uitdagend gedachtegoed erachter. Je kent hem misschien indirect via de eerste gephotoshopte foto ooit, die Dullaart uit de archieven trok en vervolgens min of meer als zijn eigen kunst tentoon begon te stellen. Dit weekend opent een solotentoonstelling in de Upstream Gallery in Amsterdam, en dat is de eerste ooit voor Dullaart. Ga erheen. Zal-ie leuk vinden.

Waar: Upstream Gallery, Amsterdam

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 27 november

Die lieve Piet, waar geen kind bang voor is. Illustratie van P. van Geldrop uit het boek Sint Nikolaas en zijn Knecht uit 1907, via

4. Zwarte Piet in de Media

Helaas. Het is weer die tijd. Om de discussie dit jaar eens wat geïnformeerder te laten verlopen dan al dat emotionele heen-en-weer-geschreeuw, organiseert het Persmuseum een nieuwe expo waarin ze laten zien hoe Zwarte Piet door de jaren heen in de media is gezet. Het blijkt namelijk dat de pietendiscussie al decennia oud is. In een interview vroegen we curator Jop Euwijk over het idee van de tentoonstelling en het belang van historische context in een discussie waar alle vormen van context en relativeringsvermogen veelal ver te zoeken zijn.

Waar: Persmuseum, Amsterdam

Wanneer: Nog t/m 8 januari

Een foto die is geplaatst door World Press Photo Foundation (@worldpressphoto) op 18 Feb 2016 om 2:31 PST

5. World Press Photo in Maastricht

Dit weekend komt de winnende selectie van een van de grootste fotowedstrijden ter wereld naar het Centre Céramique in Maastricht. Een honderdtal foto’s in verschillende categorieën zullen te zien zijn, inclusief de winnende foto van Warren Richardson (zie hierboven) waarin een baby door een gat in een hek van prikkeldraad wordt overhandigd, en waarmee tegelijkertijd op pijnlijke wijze de tragiek van de vluchtelingencrisis blootgelegd wordt. Een betere kans om de beste fotojournalistiek van afgelopen jaar in volle glorie, en in alle rust te aanschouwen, is er eigenlijk niet.

Waar: Centre Céramique, Maastricht

Wanneer: Sinds gisteren t/m 13 november