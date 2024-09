Vijf kunstdingen om dit weekend de pijn van de herfst een beetje te verzachten

1. Hipster / Muslim: Het Nieuwe Westen

In hoeverre bepaalt je kleding hoe andere mensen je zien? En wat zou er gebeuren als je voor even van outfit zou ruilen met een andere groep uit de maatschappij. Dat is het idee achter de fotoserie Hipster / Muslim, een nieuwe fotoserie waarin jonge moslimmannen voor even in de schoenen (en broek en shirt) van hipsters staan, en andersom. Bekijk hier een video over het verhaal achter de expositie of ga gewoon meteen naar het Mercatorplein in Amsterdam, waar de foto’s in het openbaar op je staan te wachten.

Waar: Mercatorplein, Amsterdam

Wanneer: Sinds afgelopen donderdag t/m 20 december

2. Stedelijk University #1: Cinema vs. Museum

Misschien had je het al een beetje door, maar musea en bioscopen hebben het niet zo op elkaar. Natuurlijk, er wordt genoeg gebruik gemaakt van het medium film, maar commerciële films zelf worden nou niet bepaald als kunst gezien. En kunst in de bioscoop is al helemaal een ramp. Toch gelooft het Stedelijk dat hier verandering in aan het komen is. Aanstaande zondag organiseert het een lezing om dat allemaal uit te leggen. Volgens de professor die de lezing gaat geven, Thomas Elsaesser, wordt er in moderne kunst meer dan ooit gebruikt gemaakt van film en de geschiedenis van film, en is film misschien wel dé kunstvorm van de toekomst. Hmmm.

Waar: Stedelijk Museum, Amsterdam

Wanneer: Morgen van 14:00 t/m 17:00

3. Cinekid

Cinekid is begonnen en dat betekent zo ongeveer dat dit het beste weekend is om eindelijk een keer wat leuks met je neefje of nichtje te doen. En stiekem gewoon wat leuks voor jezelf, natuurlijk. Mocht je even niet weten welke gezellige films je moet kiezen uit het propvolle programma, dan kun je ook gewoon kunst kijken. Nick Verstands ANIMA staat er bijvoorbeeld, of Treehugger, een VR-ervaring waarin je een boom tot leven moet knuffelen. Is toch zoet.

Waar: Diverse plekken in Amsterdam

Wanneer: Vanaf vandaag t/m volgende week vrijdag

4. Amsterdam 1900

Een historische fototentoonstelling in het Stadsarchief brengt meer dan driehonderd foto’s bij elkaar van het Amsterdam van 1880 tot 1914. En laat dat nou net de tijd zijn dat fotografie opkwam als modern medium en de periode waarin Amsterdam een immense metamorfose onderging. Een lesje beeldende geschiedenis over onze hoofdstad en tegelijkertijd een stukkie kunstgeschiedenis. Twee vliegen in één klap, dus.

Waar: Stadsarchief Amsterdam

Wanneer: Sinds gisteren t/m 5 februari

5. Surrealism and Beyond

In Museum Boijmans van Beuningen is sinds dit weekend Surrealism and Beyond aan de gang, een expositie met het werk van 35 surrealistische kunstenaars. Verwacht klassiekers (onder andere werk van Duchamp, Breton, Man Ray, Schwitters) en nieuw werk van jonge kunstenaars die weer op die klassiekers voortborduren. In die nieuwe kunstenaars zit ook Biel Capllonch, die het prachtige beeld hierboven maakte. Het is in Rotterdam. Het is niet zo duur. Het gebouw is ook chill trouwens. Het is gewoon leuk. Ga kijken.

Waar: Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

Wanneer: Vandaag t/m 29 januari