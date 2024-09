Vijfentwintig jaar Quazar in tien liedjes

Een van de belangrijkste voorvaderen van Nederlandse house-acts zoals we die nu kennen is Quazar: de band van Gert van Veen, tevens een van de beste dancejournalisten die Nederland ooit heeft gekend en oprichter/eigenaar van Welcome To The Future. In de lente van 1991 maakten ze hun live-debuut, en aanstaande zaterdag viert Quazar haar vijfentwintigjarig jubileum met een groot feest in Paradiso, waar ook bevriende dj’s en live-acts spelen, waaronder Steve Rachmad, Spaceandtime, Daniel Sanchez, Eton Crop en Anonym.

We vroegen Van Veen naar de belangrijkste momenten uit vijfentwintig jaar Quazar.

House of Venus – Dish & Tell



Op het Amsterdamse label Go Bang! Records, waar later ook de eerste Quazar-releases uit werden gebracht, verscheen in de zomer van 1990 deze track van House Of Venus – een project van mij met Eddy de Clercq, de godfather van de Amsterdamse house. Dish & Tell werd een internationale hit – ook in Amerika, de bakermat van house en techno. Eddy was die zomer in New York, en kwam enthousiast terug met berichten dat onze plaat overal werd gedraaid. Een geweldig gevoel: dat wij in het nietszeggende Holland iets hadden gemaakt waar nu op werd gedanst op de plekken die voor ons altijd onbereikbaar hadden geleken. Mijn Detroit-buddy Anonym stuurde me pas deze opname van een Amerikaans tv-programma uit 1991, dat opent met Dish & Tell.

Quazar – The Seven Stars

Toen het thema van The Seven Stars in de zomer van 1990 uit mijn vingers rolde, wist ik eigenlijk meteen dat dit een nieuw muzikaal project moest worden, met een flitsende naam: Quazar. Die nacht had ik een heftige droom over een constellatie van zeven sterren, dat aan de hemel verscheen – het teken dat er een nieuw tijdperk zou aanbreken. The Seven Stars, voortgestuwd door mijn 909-drumcomputer, een scheurende Korg 707 en samples van een psychedelische gitaarband waar ik in de pre-housejaren in speelde, werd een internationale hit en vestigde in een klap de naam van Quazar.

Quazar – Day-Glo

Als tegenhanger van het explosieve The Seven Stars was de afsluiter van de 12-inch het ingetogen, minimalistische Day-Glo, dat tot onze grote verbazing ook een hit werd. In 2005 zou Faithless Day-Glo gebruiken als basis voor hun eigen track Sweep – waar het Britse gezelschap overigens royaal voor betaalde. Toen ik zo’n tien jaar geleden voor het eerst werd voorgesteld aan Ricardo Villalobos, omhelsde hij me en kuste hij me stevig op mijn wang. Hij vertelde dat Day-Glo een van zijn lievelingsliedjes was. Als alles een beetje meezit, gaat hij de track binnenkort ook remixen.

Quazar – Last Train to Paradise

In 1991, toen we door heel Nederland tourden met Quazar, kwam zangeres Farida Merville bij de groep. Farida schittert in de single Last Train to Paradise, waarvan de clip mooi laat zien hoe Quazar er live uitzag. Danseressen Celeste en Felicita waren een paar maanden later ook te zien in de legendarische documentaire House gewoon uit je dak. Al het beeldmateriaal van Last Train to Paradise werd live opgenomen tijdens de X-mas Rave van Paul Jay in de Amsterdamse Jaap Edenhal (1991).



Quazar – Break Away



Psychedelische video voor Break Away, de eerste Quazar-release uit 1993, met een hoofdrol voor danseressen Sophia Sintos en Chinedum Nwosu – die we nu kennen als DJ Shinedoe. De verlichting werd gedaan door lichtman Gert Hoek van de Melkweg, waar de opnames ook grotendeels werden gemaakt. Break Away was een internationale hit en een favoriet van dj’s als Karotte in Duitsland en Slam en Darren Emerson (Underworld) in de Engeland.



Quazar – Deeper & Higher

In het voorjaar en de zomer van 1993 maakte Quazar een uitgebreide tour met onder andere ook optredens op de eerste edities van Lowlands en Mysteryland. Voor elk optreden sleepten we een hele batterij apparatuur mee: een Roland 303 en 909, synths, samplers, fx-apparaten, een elektronisch drumstel, en een 16-kanaals mixer. Dat was in die tijd de enige manier om onze muziek live te kunnen reproduceren. Toen de groep na maanden spelen eenmaal op Mysteryland stond, waren we al maanden onderweg en lekker warmgedraaid. Hoogtepunt van de live-set was Deeper & Higher, een intense tribal acid-track, waarin band en danseressen echt helemaal los gingen.



Underworld – Mmm Skyscraper I Love You

Nadat Quazar drie keer in een uitverkocht Paradiso had gespeeld, leek het me een goed idee om van onze concerten een uitgebreider platform te maken, zodat we ook bevriende en verwante live-acts konden uitnodigen. Zo ontstond het idee voor Welcome to the Future, onder het motto: dit is de toekomst, en iedereen is welkom. Tijdens de eerste editie, in december 1993, nodigden we live-acts Speedy J en Orlando Voorn uit. Voor de tweede, in april 1994, een nog nauwelijks bekende groep uit Engeland, Underworld. Deze video heeft de feestelijke vibe op Welcome to the Future in die eerste jaren mooi vereeuwigd.

Quazar – Sunflower

Quazar en Underworld hadden veel met elkaar gemeen. Beide groepen waren pioniers van het live optreden met een elektronische house-act, en we namen allebei een complete hardware-studio mee op het podium. Underworld-zanger Karl Hyde werd ook een goede vriend. Vanaf het eerste moment dat we elkaar ontmoetten hadden we meteen een klik en praatten we uren over muziek, de muziekwereld, kunst, filosofie en hoe we allebei ooit waren begonnen in rockbands, maar dat de dancewereld ons nu veel meer inspireerde. In 1996 begonnen we samen een muzikaal project, waarmee we ook optraden op Crossing Border. We zouden zelfs een album opnemen, maar Karls toenmalige platenmaatschappij wilde daar niets van weten, omdat dat teveel zou botsen met de belangen van Underworld. Heel jammer. Wel is Karl gastvocalist op een aantal liedjes van Quazar, waaronder Sunflower, een dromerige spacetrack uit 1994.

Quazar – Confusing the Sun (Sterac remix)

Net als Sunflower was ook Confusing The Sun uit 1997 een track met Karl Hyde. Dat was een van de troeven van de track, want inmiddels was Underworld wereldberoemd en Karls stem uit duizenden te herkennen. Desondanks schrapte Steve Rachmad alle vocals van Karl voor zijn remix, want die pasten niet bij de richting die hij de track gaf. Het resultaat is een intense technokraker, die nog altijd klinkt als een klok.

Quazar – The Seven Stars (Dragonfighters)

Steve Rachmad is op dit moment bezig aan een remix van de Quazar-classic The Seven Stars (Dragonfighters). Daardoor geïnspireerd draaide hij het origineel van Dragonfighters tijdens zijn set op Welcome to the Future in 2016. We kwamen toevallig net aangelopen en Julien Chaptal was zo alert dat hij het moment meteen vastlegde: een van mijn persoonlijke hoogtepunten van het festival.

De Amsterdamse housepioniers van Quazar treden aanstaande zaterdag op in Paradiso, met een extra grote bezetting, inclusief bandleden uit de eerste jaren, zoals danseres Sophia Sintos en zangeres Farida Merville