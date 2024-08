Vliegende friet en lamme gasten: werken in een nachtsnackbar bij het Leidseplein

De bierkoerier die zonder morren in het holst van de nacht een sixpackje langs brengt, de altijd vrolijke vrouw die je pita kaas onder de grill legt als de vogels al kwetteren of de runner die je altijd omverloopt; in onze nieuwe rubriek MIDNIGHT MUNCHIES spreken we de mensen die al jouw benevelde eet- en drankwensen ‘s nachts in vervulling laten gaan.

Voor deze eerste aflevering van MIDNIGHT MUNCHIES spreken we met Mo Habachi. Habachi heeft jarenlange ervaring bij de bekende snackbars op en rondom het Leidseplein, een van Amsterdams drukste en populairste uitgaansgebieden. Grote kans dat deze nachtbakker wel eens de bestelling voor jouw Twister Fries of Big Mac-menu heeft opgenomen toen je straalbezopen hunkerde naar een vette bek. Nu draait Habachi al zo’n twee jaar de nachtdiensten in de FEBO in de Leidsestraat, “de drukste en meest winstgevende FEBO van Nederland,” aldus een trotse Habachi.

We spreken hem op vrijdagavond. Het Leidseplein begint zich langzaamaan te vullen met mensen die op het punt staan hun weekend in te luiden. Habachi is net begonnen met zijn shift, die om 18.00 begint en om 04.00 eindigt. In de FEBO loopt het nog niet storm. Op een handjevol toeristen na, en een klant die rustig zijn patatje oorlog op eet, is de snackbar nog vrijwel leeg. De toeristen kijken een beetje verward naar de snackmuur. Habachi wijst ernaar. “Die snackmuur is een echte toeristenattractie. Toeristen willen graag ontdekken hoe het werkt. Zeker de kroketten vinden ze heel bijzonder. Het geeft me veel plezier om ze dat allemaal uit te leggen.”

MUNCHIES: Je hebt bij veel populaire snackbars rondom het Leidseplein gewerkt. Waarom eigenlijk?

Mo Habachi: Ik heb in Tunesië toerisme gestudeerd, en ben altijd in de toeristenindustrie werkzaam geweest. Het Leidseplein is natuurlijk een van de grote toeristenattracties van Amsterdam. Vandaar dat ik altijd in snackbars op of rondom dit plein heb gewerkt.

Waarom besloot je juist de nachtdiensten te draaien?

Ik ben nu vijfendertig, maar ik voel me nog ontzettend jong en sterk. Het is zwaar werk, en soms ben ik ook helemaal kapot. Maar ik heb het gevoel dat het nu mijn tijd is om hard te werken, alles in te zetten en er gewoon voor te gaan. Ik heb ook geen familie, zoals andere collega’s. Dus er is niemand die thuis op me zit te wachten. Wat ga ik anders alleen thuis doen? Bovendien voel ik totaal geen behoefte om in de weekenden te gaan stappen. Ik zit elke nacht al in die uitgaanssfeer. Bovendien is het lekker om tijdens de drukke momenten – ‘s nachts dus – te werken. De tijd gaat dan snel, en ik maak meer omzet.

Wat vind je het allerleukste aan je werk?

Het contact met de mensen. Gister sprak ik toevallig nog een klant die hier om de hoek woont. Hij vertelde dat zijn dochter vaak na het stappen een portie friet bij mij haalt, maar dat hij zelf al meer dan twintig jaar niet in de FEBO was geweest. Toen hij een foto van zijn dochter liet zien, herkende ik haar inderdaad. We hebben toen na een leuk gesprek nummers uitgewisseld, en zijn we facebookvrienden geworden.

Wat is de populairste snack die mensen ‘s nachts bij je bestellen?

Dat is zonder twijfel het broodje kroket. Ook een portie friet met mayonaise doet het altijd goed.

Eet je zelf veel snacks eten als je aan het werk bent?

De hele nacht door! Ik hou niet zo van rundvlees, dus meestal eet ik een broodje bami of een kipburger. Heel af en toe eet ik een kalfsvleeskroketje. Die vind ik echt heel lekker, want dat is een van de zachtere kroketjes. De smaak van die kroket voel je gewoon.

Broodje kroket

Wie zijn de leukste klanten die ‘s nachts een vette hap bij je komen halen?

Dat zijn zonder twijfel de nuchtere klanten. Dronken gasten, daar kun je geen gesprek mee voeren. Dat is puur zakelijk. Jij bent dronken, ik moet werken. Jij hebt honger, ik heb jouw geld nodig, dus geef mij je geld, dan geef ik je eten.

Je werkt ‘s nachts in de buurt van een van de populairste uitgaansgebieden van Amsterdam. Dan zijn er niet echt veel nuchtere mensen.

In het weekend is er zelfs bijna niemand nuchter.

Hoe hou je het dan vol om die nachtdiensten te draaien?

Je moet gewoon een knop in je hoofd omzetten. Als je alles serieus neemt, dan begint de ellende. Omdat de klanten die ‘s nachts komen meestal dronken zijn, of iets hebben gebruikt, gaan ze zich snel misdragen. Vaak worden ze ook agressief. Ik krijg zo vaak shit maar me gegooid. Soms geld, andere keren restjes eten die nog ergens rondslingeren. Je wilt niet weten hoe vaak ik mayonaise in m’n gezicht heb gehad.

Mo met zijn favoriete broodje bami

Wat doe je als iemand eten naar je hoofd slingert?

Ik probeer altijd rustig te blijven. Dat was ook het advies dat mijn collega’s me vanaf het begin af aan gaven: geef geen reactie, en concentreer je op het werk. In het begin vond ik dat nog wel heel moeilijk. Toen ik hier net begon te werken, ben ik ook wel eens in een gevecht terecht gekomen.

Wat gebeurde er dan?

Het gebeurde in een van de eerste maanden dat ik hier werkte. Het was kwart voor vier ‘s nachts. Ik was alvast aan het schoonmaken en opruimen toen er een groep dronken Engelse toeristen binnenkwam. En geloof me: dronken Engelsen zijn het allerlastigst.

Ze waren hartstikke vervelend, en vielen andere klanten lastig. Een van die jongens wilde extra saus, wat natuurlijk geld kost: vijftig cent. Toen ik de saus had gegeven en het geld vroeg, zei die jongen dat ik hem maar moest pakken als ik het geld wilde. Als reactie sprong ik achter de balie vandaan, pakte ik hem vast en deelde ik een paar klappen uit. Zijn vrienden en mijn collega’s hebben ons uiteindelijk uit elkaar gehaald. Ik ben toen wel op het matje geroepen door het hoofdkantoor. Die hadden natuurlijk alles gezien op de camerabeelden. Sindsdien heb ik het echt nooit meer zo ver laten komen.

Zijn dronken toeristen vervelender dan dronken locals?

Ja. Omdat ze in Amsterdam zijn, denken ze dat ze een vrijbrief hebben om zich te misdragen. Een aantal weken terug rende hier bijvoorbeeld een Duitse toerist zonder broek en onderbroek rond, en viel hij klanten lastig. Ik weet niet wat hij op had, maar ik heb hem meteen buiten gezet.

Wat doe je als iemand slecht gaat?

Het is heel belangrijk voor ons dat de klant veilig is. Als iemand moet kotsen, dan betekent dat dat het niet goed gaat. Dus dan moeten we voor die klant zorgen. We laten hem dan rechtop zitten, en geven meestal een beetje water. Soms zijn er ook mensen die flauwvallen. Mensen gaan namelijk blowen en drinken, en komen vanuit de buitenlucht ineens in zo’n warme snackbar terecht. Dan hebben ze ineens zuurstof meer en gaan ze plat.

Heb je het gevoel dat je genoeg wordt gewaardeerd in je werk?

Het zijn meestal de kleine woorden of gebaren die voor mij heel bijzonder zijn. Soms komt er een klant naar me toe om te zeggen dat ik mijn werk goed doe, of dat hij respect heeft voor mij en het werk dat ik doe. Dat doet me echt goed. En gelukkig heb ik hele goede collega’s die altijd voor me klaar staan.

Dankjewel, Mo!