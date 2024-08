Ik verdien geld door tekeningen te maken van voetballers met borsten

In deze quarantainetijden is Twitter niet echt een fijne plek. Het is een moeras van tweets over corona en mensen die elkaar de les lezen. Toch stuitte ik afgelopen week op misschien wel het sickste twitteraccount ooit: Footballers with Tits. De naam dekt de lading erg goed: het is een account waar iemand tekeningen deelt van bekende voetballers met borsten. Op het profiel vind je oneindig veel spelers als Marco van Basten, Memphis Depay, Lionel Messi en Romelu Lukaku. Allemaal getekend met een uniek paar borsten. Gek genoeg lijken alle verschillende rondingen perfect bij de spelers te passen.

De man achter dit bedrijf is Antony Armstrong (31) uit Croydon, een plek net onder Londen. Hij verkoopt mokken met zijn tekeningen erop. Ik ben erg benieuwd naar de fascinatie van deze Engelsman en hoe hij de borsten matcht bij de verschillende voetballers.

VICE: Ben je een borsten- of billenman?

Antony Armstrong: Een borstenman, geen twijfel.

Heb je altijd al tekeningen van borsten gemaakt?

Nee, ik werkte altijd in het hoofdkantoor van een grote detailhandelaar. Het was de saaiste baan van de wereld, waardoor ik in een lange en diepe depressie ben beland. Ik wilde iets creatiefs gaan doen en ben begonnen met tekenen en webdesign, wat tot mijn eerste bedrijfje leidde: Crudely Drawn. Daar lag de focus ook heel erg op borsten. Ik had op een gegeven moment een illustratie gemaakt van documentairemaker Louis Theroux met tieten, die hij toen zelf retweette op Twitter. Vanaf dat moment werd het een gekkenhuis en schoten mijn verkoopcijfers de lucht in. Ik ben toen allerlei bekende mensen met borsten gaan tekenen.

Wie was de eerste voetballer die je met tieten hebt getekend?

Ik ben een groot Arsenal-fan, dus Mesut Özil en Pierre-Emerick Aubameyang waren de eerste twee. Ik ben eigenlijk best wel ruk in tekenen, wat het alleen maar grappiger maakt. Ze waren verschrikkelijk slecht gelukt, maar vanaf dat moment was Footballers with Tits geboren.

Hoe bedenk je welke borsten bij welke voetballer passen?

Ik krijg altijd een bepaald gevoel bij een speler en probeer daar een realistisch paar borsten bij te verzinnen. Volgens mijn vrouw heb ik een gave om borsten perfect te matchen bij spelers.

Wat vinden je partner en ouders van je werk?

Ze zijn vooral heel trots dat ik mijn rare persoonlijkheid heb kunnen vertalen in een baan. Ze zijn alleen nog op zoek naar een goede manier om aan andere mensen te vertellen wat ik precies doe.

Dennis Bergkamp met borsten.

Je hebt ook verschillende Nederlandse legendes als Marco van Basten en Dennis Bergkamp getekend met tieten. Waarom koos je voor deze rondingen?

Foto’s van Marco van Basten zijn vaak erg in de stijl van de jaren tachtig. Dus ik ben voor een retro paar tieten gegaan bij hem. Bij Van Basten heb ik gekozen voor het puntige van de jaren zeventig, maar tegelijk komen ook de rondingen van de jaren negentig om de hoek kijken. Bij Dennis Bergkamp heb ik hele kleine tepels getekend, puur omdat hij mij gewoon een hele nette man lijkt. Bergkamp is veruit de meest bestelde Nederlander trouwens. Hij is een god.

Van de huidige Oranje-internationals heb je onder anderen Memphis Depay en Frenkie de Jong getekend. Waarom heb je voor deze borsten gekozen?

Memphis is een jonge gast en ziet er goed uit. Die moest dus wel een brutaal paar borsten hebben. Frenkie is tenger gebouwd en ik vrees dat hij om zou vallen met grote tieten.

Frenkie de Jong met borsten.

Wie is de volgende Nederlandse voetballer die je graag zou willen tekenen?

Virgil van Dijk gaat de volgende worden. Ik denk dat Liverpool-fans woest op me gaan worden als ik hem geen elite paar geef.

Krijg je weleens bestellingen of reacties van profvoetballers?

Keeper Robert Green heeft zijn eigen tietenmok bij me besteld om zijn pensioen te vieren. Ik geloofde niet dat hij het echt was, tot hij me via whatsapp een foto stuurde om het te bewijzen. Spelers kunnen altijd contact met me opnemen en dan zal ik ze hun eigen tietenmok opsturen. Afgelopen week stuurde een vriendin van een voetballer me een foto van de desbetreffende voetballer met zijn eigen mok. Hij was er heel blij mee, maar ik mocht het niet op Twitter delen. Hij schaamde zich er toch een beetje voor.

Hoe ben je tot de juiste borsten voor Arsène Wenger gekomen? Hij heeft echt een flinke bos hout voor de deur.

Ondanks dat ik vond dat zijn tijd bij Arsenal aan het einde echt voorbij was, blijft Wenger voor altijd mijn held. Hij verdient een fantastisch paar tieten. Het is alleen ietwat ongelukkig dat hij nu op een knappe versie van de politicus Theresa May lijkt.

Arsène Wenger met borsten.

Harry Redknapp heeft zonder twijfel de grootste tepels van al je tekeningen. Waar heeft hij die aan verdiend?

Het is geen kwestie van of hij die tepels verdient, hij heeft ze gewoon. Kijk eens naar Harry, en ga mij dan eens vertellen dat hij geen enorme tepels heeft.

De meeste tekeningen zijn puur van voetballers met tieten. Waarom heb je er bij Kolo Touré voor gekozen om hem achter een douchegordijn te tekenen?

Ken je dat verhaal niet? Terwijl Kolo bij Manchester City speelde, had hij een affaire met een studente. Ze dacht dat hij een autoverkoper was die Francois heette. Er is een hele bekende foto van hem uit die tijd, waar hij met zijn hoofd achter een douchegordijn tevoorschijn komt. Mooi, toch?

Op welke voetballer met tieten ben je het meest trots?

Dat moeten de gebroeders Neville of Sam Allardyce zijn. Ik kan een lach gewoon niet onderdrukken als ik naar die mokken kijk.

Heb je nog dromen op het gebied van voetballers met borsten tekenen?

Ik wil dit werk gewoon zo lang mogelijk blijven doen. Ik word wakker wanneer ik zin heb en daarna ben ik de hele dag aan het tekenen. Het is echt een droombaan. Ik zou ook ooit een waanzinnig goede voetballer met zijn eigen mok willen zien. Stel je voor dat Neymar een slok neemt uit een mok van hemzelf met tieten. Dat zou ik geweldig vinden.

De gebroeders Neville met borsten.

–

