Het is echt niet oké om je geliefde met spyware te volgen

Als onderdeel van hun ‘Burn After Reading’-nummer publiceerde columnist Declan McCullagh voor het libertarische tijdschrift Reason een “ To Spy on a Cheating Spouse ”-gids. In deze handleiding leer je hoe je je partner kunt stalken “door middel van surveillancetechnieken die vroeger alleen gebruikt werden door overheidsinstellingen met drieletterige afkortingen [FBI en CIA, red.],” zei hij.



McCullagh zet alle manieren waarop een boze ex of huidige partner z’n geliefde kan volgen en bespioneren op en rijtje: een tracker in de rugzak van je kind doen, een gps-apparaatje in jullie auto, het internet- en telefoongedrag van je lover volgen, koop een camera met een likje camouflageverf die met wifi en op batterijen werkt en richt die op het huis.

Het is niet helemaal duidelijk of dit stuk satire is of niet. Het hele nummer staat vol met artikelen over hoe je wietbrownies moet maken, hoe je het beste illegale salami kunt smokkelen, paddo’s kun kweken, je zelf een vuurwapen maakt en hoe je je bitcoins echt anoniem maakt. Katherine Mangu-Ward, de hoofdredacteur van Reason, schreef: “We hebben geprobeerd om onze eigen grenzen te verleggen in dit nummer – zonder echte misdrijven te plegen tijdens het maken – om jou te helpen te bedenken wat jouw grenzen zijn.”

Maar een paddoboerderij beginnen of de internationale smokkel van gedroogde worst en zelf een pistool in elkaar zetten, vallen niet in dezelfde categorie als een gids voor hoe je wederhelft moet bespioneren. Motherboard meldde al eerder dat de markt voor ‘stalkerware’ welig tiert en dat dit soort gadgets vaak gebruikt worden om gewelddadige relaties in stand te houden. We hebben met mensen gesproken die voor hun leven vreesden, omdat hun partner alles volgde wat ze deden. Als je wat salami smokkelt, doe je daar waarschijnlijk niemand kwaad mee, maar duizenden mensen – en dan vooral vrouwen – hebben dagelijks te lijden onder stalkerware.

“Ik vraag me af of dit een soort performancekunst is, waarmee ze slechte advies aan slechte mensen proberen te geven in de hoop dat ze betrapt worden,” zei Eva Galperin, hoofd cybersecurity van de Electronic Frontier Foundation, aan de telefoon. “Dat zou echte geniale shit zijn. Dan zou ik echt onder de indruk zijn. Maar ik ben bang dat het gewoon dom is.”

Ik sprak Mangu-Ward over wat de bedoeling van het stuk was. Ze vertelde dat het hun doel was om kritisch na te denken, en de grens tussen legaal en illegaal nader te onderzoeken. “Bij dit stuk in het bijzonder was het ons doel om interessante juridische feiten over het verschil tussen gadgets en software uit te leggen,” zei ze.

McCullagh legt in z’n stuk uit dat hoewel veel spionagegadgets verboden zijn, spyware dat vaak niet is.

“Dus kunnen we mensen die vermoeden dat er iets mis is hun relatie adviseren dat als ze iemand willen bespioneren, ze dat met software moeten doen,” schreef hij.

In de laatste alinea van dit stuk schrijft McCullagh: “Misschien is het beste advies om twee keer na te denken voordat je überhaupt deze weg inslaat. Voor zover je hiermee het grijze gebied rondom elektronische surveillance kunt vermijden, kan samenblijven betekenen dat je niet in de gevangenis terechtkomt.” Zijn advies is dus niet dat je mensen niet moet stalken, maar gewoon samen moet blijven.

McCullagh reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Mangu-Ward zei dat deze paragraaf bedoeld is om “mensen die het doelwit van dit soort technologie zijn er bewust van te maken, maar ook om duidelijk te maken wanneer mensen de wet overtreden als ze dit soort apparaten gebruiken.”

“Blijf bij elkaar” is geen goed advies om aan potentiële misbruikers te geven en het is nog veel slechter advies voor slachtoffers. Zelfs ontdekken dat je door een partner gevolgd wordt, kan al gevaarlijk zijn. Mensen die huiselijk geweld plegen, proberen vaak om hun partners te isoleren van vrienden en familie. En als er spyware op je telefoon staat, is het ontzettend moeilijk om ongemerkt hulp te zoeken.

“Als je device met spyware geïnfecteerd is en je bezig met de voorbereidingen om te vluchten, of als je dat apparaat bij je hebt als je er vandoor gaat, zorgt dat ervoor dat mensen juist meer gevaar lopen,” schreef security-expert en activist Elle Armageddon vorig jaar voor Motherboard. En die spyware verwijderen kan er ook voor zorgen dat een geweldpleger laaiend wordt: “Als je vermoedt dat je partner je volgt met stalkerware, dan is een van de veiligste dingen die je kunt doen je telefoon gewoon gebruiken alsof er niets mee aan de hand is,” schreef ze.

Mangu-Ware vertelde me dat het, net als bij de andere stukken in dit nummer, bedoeld is om de lezer zich een beetje ongemakkelijk te laten voelen. “Ik denk dat het niet gevaarlijker is om uit te leggen hoe ‘Find My iPhone’ gebruikt om je partner te volgens, dan het is om letterlijk te vertellen hoe je een pistool maakt,” zei ze.

Maar Find My iPhone en stalkerware gebruiken, is veel eenvoudiger dan zelf een vuurwapen in elkaar zetten, en pistolen worden bijna altijd gebruikt door mensen die niet van plan zijn iemand pijn te doen – hetzelfde kan niet over stalkerware gezegd worden. Eén spywarebedrijf, Flexispy, heeft meer dan 100.000 klanten en brengt z’n software specifiek aan de man als handige tool om je geliefde te bespioneren. Veel mensen denken dat het heel normaal is om rond te neuzen en te kijken wat een partner doet, of te kijken met wie ze allemaal contact hebben of waar ze uithangen. Dat is het dus niet. Het is een vorm misbruik. En misbruikers en stalkers kunnen dit artikel gebruiken als een handige to-dolijst.

Het gevolg van dat iemand je stalkt met invasieve software, is vaak psychologisch, en soms fysiek, huiselijk geweld. Uit een onderzoek van NPR uit 2014 bleek dat in 75 procent van de blijf-van-mijn-lijfhuizen slachtoffers zaten die gevolgd waren met spyware. Voor iemand die aan misbruik ontsnapt, kan hoe goed een dader ze kan volgen soms letterlijk het verschil tussen leven of dood betekenen.

“Het aanmoedigen dat mensen op zo’n manier worden gebruikt is echt walgelijk. En deze tips pleiten eigenlijk gewoon voor een vorm van surveillance die al gauw omslaat in misbruik,” vertelde infosec-expert Jessy Irwin me in een Twitter DM. “Het is onverantwoord om tegen iemand die mogelijk in een gewelddadige relatie zit te zeggen: ‘Doe gewoon het tegenovergestelde’ om jezelf te beschermen. Dat is totaal niet hoe het werkt.”

“Stalken zelf is al slecht, maar een gids voor hoe je dat het beste doet, bevordert misbruik,” zei Galperin. “Doe dat gewoon niet.”

