Volgende week is het eerste reuzenrobotgevecht ooit te zien op Twitch

Grote wandelende robots die kunnen vechten zijn waarschijnlijk de meest concrete aankondiging dat de toekomst allang hier is. Een tijdje geleden schreven we over de Megabot, een Amerikaanse mechbot die met tergend langzame bewegingen een auto aan een kraan een klap uitdeelde. Volgens de producenten kan-ie een stuk sneller, en dat gaan we binnenkort voor het eerst zien. Eindelijk.

In juli 2015 daagde Megabots Inc. Suidobashi Heavy Industry namelijk al uit tot een robotgevecht. Sinds die tijd zijn we alleen maar teleurgesteld, en is elk treffen tussen de Amerikaanse en Japanse mechbot uitgesteld. Maar nu lijkt het echt te gebeuren.

Volgende week woensdag 18 oktober is om 4 uur ’s ochtends (Nederlandse tijd) het gevecht op Twitch te zien zijn. Het zal geen live gevecht zijn, want als de robots elkaar pompers geven, dan liggen ze waarschijnlijk vrij snel uit de wedstrijd en moeten ze gerepareerd worden. Het is dus nog even afwachten wat we precies te zien krijgen, maar een paar klappen zou al genoeg kunnen zijn om een wereldwijde rage te starten. En hoe meer aandacht, hoe meer kans dat nieuwe robotgevechten gefinancierd kunnen worden.

Big Hero 6 lijkt dan ineens niet meer zo ver weg.