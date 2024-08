Volgens deze rabbijn is varkensvlees uit een lab wel koosjer

Het boek Deuteronomium staat zowel in de Torah, als in het Oude Testament van de Bijbel. In beide versies valt vrij duidelijk te lezen dat het voor joden niet toegestaan is om varkensvlees te eten. Ook al hebben varkens wel gespleten hoeven, toch besluit God in een van de eerste hoofdstukken al dat varkens onrein zijn, omdat zij hun voedsel niet herkauwen, zoals koeien, schapen en geiten dat wel doen. En vrome joden houden zich hier al duizenden jaren aan.

Alleen is er nu een prominente orthodoxe rabbijn die meent dat de varkenskotelet ooit wel onderdeel van de joodse keuken kan worden – zolang het maar van een gekloond dier komt.

In een interview met nieuwssite Ynet zei Rabbi Yuval Cherlow dat gekloond vlees niet echt te vergelijken is met een traditioneel en niet gekweekt dier. Het dier valt niet in dezelfde categorie als een normaal varken.

“Als de cel van een varken wordt gebruikt bij het kweken van voedsel, verliest de cel in feite zijn oorspronkelijke identiteit en daarom is het ook niet verboden om dit te consumeren,” zei Cherlow volgens de Times of Israel . “Ik zou het niet eens als echt vlees zien, dus je kunt het gewoon samen met zuivel consumeren.”

Cherlow gooit hier twee eeuwenoude joodse dieetvoorschriften omver. Naast dat hij meent dat gekloond varkensvlees koosjer is, zegt hij ook dat joden gewoon van een cheeseburger kunnen genieten – als het vlees maar uit een lab komt. Op de joodse website Chabad leggen ze het allemaal duidelijk uit: mensen die koosjer eten, mogen vlees en zuivel niet samen nuttigen. Ze moeten in een aparte keuken bereid worden en ook met apart bestek naar binnen gewerkt worden.

Volgens The Times is het niet helemaal duidelijk of Cherlow het specifiek had over varkensvlees dat in een laboratorium gemaakt is of over vlees van een levend varken dat gekloond is met cellen van een ander beest. En hij is niet de enige rabbijn die nadenkt over kunstmatige vlees. In 2013 zei rabbi Menachem Genack dat het helemaal prima is om labhamburgers met zuivel te eten, omdat het technisch gezien geen echt vlees is.

In tegenstelling tot Cherlow was Genack minder makkelijk met varkensvlees. Hij vertelde aan Slate dat “iets wat oorspronkelijk uit een niet-koosjer dier komt, niet koosjer is. En een derde rabbijn, Carl Feit, zei dat hi niet gelooft dat gekloonde koeiencellen ooit hun identiteit als koeiencellen kunnen verliezen. Dit is precies het tegenovergestelde van hoe Cherlow erover denkt. Dit wordt steeds ingewikkelder!

Ongeacht al deze moeilijkheden, zei Cherlow dat hij het een goed idee vindt als rabbijnen gekloond vlees goedkeuren “zodat mensen niet meer hoeven te verhongeren, om vervuiling tegen te gaan en iets te doen aan dierenleed.” Dit lijkt een eenvoudige en begrijpelijke redenering, maar wanneer is religie ooit echt eenvoudig geweest?

“Zonder op de feiten vooruit te lopen, weet ik zeker dat mensen het niet met elkaar eens gaan zijn,” zei Charlow.

Dat meen je niet!