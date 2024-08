Volgens dit Britse onderzoek is een vleestaks onvermijdelijk

Knapperig, zout spek op een beboterd wit bolletje. Friet met stoofvlees op een koude zondagmiddag. Een kapsalon midden in de nacht. Allemaal lekker, maar ook ontzettend slecht voor het milieu en je gezondheid.

Als je nog twijfelde over de schadelijke effecten van de vleesindustrie, dan kan dit nieuwe onderzoek van de Britse organisatie Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR) je van gedachten laten veranderen. Afgelopen dinsdag publiceerde FAIRR een rapport waarin wordt geclaimd dat een vleestaks steeds “aannemelijker wordt”, vanwege de impact van vlees op het milieu en onze gezondheid.

Het bedrijf zegt dat het uitvoeren van het klimaatakkoord van Parijs – waar Donald Trump uit dreigt te stappen – zal leiden tot een vleestaks. De vleesindustrie is verantwoordelijk voor meer uitstoot van koolstofdioxide dan alle vliegtuigen, auto’s, treinen en schepen bij elkaar. Het is nodig om de vleesproductie te verminderen om aan de toezeggingen van het klimaatakkoord te voldoen.

De Aarde redden is niet de enige reden voor een belasting op vlees. Volgens FAIRR kunnen we “tegen het jaar 2050 een biljoen dollar in gezondheids- en milieukosten besparen als we dierlijke eiwitten helemaal schrappen uit ons dieet.” De organisatie zegt dat vlees, na suiker, koolstof en tabak, het volgende product is dat gereguleerd gaat worden. Geen verrassing, aangezien de World Health Organisation vlees in 2015 aanwees als kankerverwekkend.

Het rapport van FAIRR gaat ook in op een onderzoek uit 2014 dat werd uitgevoerd door de Universiteit van Oxford, waarin staat dat de impact van vlees op het milieu verminderd kan worden dankzij een vleestaks. Volgens het onderzoek, dat werd uitgevoerd door het Oxford Martin Programme on the Future of Food, zou een belasting van veertig procent op rundvlees al voldoende zijn om te compenseren voor schade aan het milieu.

Jessica Almy, beleidsmedewerker bij The Good Food Institute, een organisatie die onderzoek naar plantaardig vlees financiert, vertelt tegen MUNCHIES dat, tenzij wij onze vleesproductie radicaal verminderen, de vleestaks welkom is. Ze zegt: “De manier waarop we nu vlees produceren is op de lange termijn niet duurzaam. De belasting is onvermijdelijk als we vlees niet op een betere manier gaan produceren.

Volgens Almy zou kweekvlees uit een laboratorium een oplossing kunnen zijn: “Vlees dat wordt gemaakt van planten en schoon vlees, dat direct uit dierlijke cellen wordt gewonnen zonder dat er megastallen of slachthuizen aan te pas komen, heeft alle voordelen van vlees zonder de risico’s voor het milieu.”

Hoe dol je ook bent op kebab met extra knoflooksaus na een avondje zuipen, het onderzoek is duidelijk: vlees is klote.